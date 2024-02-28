28 февраля 2024, 11:39

Аналитика Yota: россияне «распробовали» электронные книги

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Россияне стали активнее пользоваться электронными библиотеками — трафик приложений для онлайн-чтения вырос на 50% за 2023 год. Такой вывод сделали аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) - абонент 26-35 лет. Россияне возрастной группы 36-45 лет тоже активно пользуются онлайн-библиотеками - они составляют 29% от всей аудитории. По данным Yota, чаще читать электронные книги стало старшее поколение: абоненты 56+ в 2023 году тратили на такие сервисы на 71% больше трафика, чем годом ранее. Также в полтора раза, на 48%, повысился интерес к онлайн-чтению у зумеров - пользователей в возрасте от 14 до 20 лет.

Мужчины составляют 51% аудитории электронных библиотек. При этом мужская аудитория активнее в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах, например «Патефон» и Storytel. Женщины тратят больше трафика в MyBook и «Литрес».

Чаще других читают книги онлайн в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге - на жителей этих городов-миллионников приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного абонента.

По итогам прошлого года самой популярной электронной библиотекой стал «Литрес». Пользователи этого сервиса суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом показатель вырос на треть.

Вторую строчку занял Bookmate, популярность площадки подскочила после того, как в декабре 2022 года ее включили в подписку «Яндекс Плюс». В прошлом сервис не попадал даже в топ-5 сегмента.

На третьем месте оказалось приложение MyBook, в котором потребление трафика выросло на 10% за год. При этом по числу активных пользователей сервис стал вторым, обогнав Bookmate и уступив лишь «Литрес».

В целом трафик всех сервисов для онлайн-чтения вырос на 50% за последний год, при этом общее число пользователей практически не изменилось (+1%). Storytel, занимавший в стране третье место по объему аудитории, выбыл из рейтинга. Однако после ухода шведской компании с российского рынка пользователи площадки перераспределились между отечественными электронными библиотеками.

Книги Интернет Россия
28 февраля 2024, 12:23
Рекламные агентства смогут расторгнуть договоры с блогерами-иноагентами
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Рекламные агентства будут включать в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания их иноагентами. Об этом сообщило издание РБК.

Изменения в закон о рекламе начала обсуждать Госдума в начале февраля. Законопроект во втором чтении одобрили 27 февраля. Согласно ему, под запрет попала реклама на ресурсах иноагентов, а также упоминание этих ресурсов в СМИ.

«Внесенную фракцией „Новые люди“ поправку, по которой упоминание иностранных агентов и репост их материалов не является рекламой, депутаты не поддержали», - отметили в РБК.

Третье чтение назначили на 28 февраля.

Проблемой, по мнению экспертов, может стать заключение рекламных контрактов с блогерами «из группы риска».

«Реестр Минюста пополняется традиционно в пятницу вечером, когда рабочий день любой бухгалтерии уже закончен. О том, кто туда попадет, ничего заранее неизвестно, при этом никакого промежуточного срока поправки не предусматривают», - отметил один из них.

В связи с этим для компаний-рекламодателей возникают серьезные риски.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Алишер Моргенштерн* может вернуться в Россию. Ему, как и другим иноагентам, не запрещен въезд в страну.

* Признан иностранным агентом в России.

Реклама Блогеры Иноагенты
28 февраля 2024, 12:14
Россиян предупредили о подорожании абхазского вина
РИА «Новости»
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Россиян предупредили о вероятном подорожании вина из Абхазии. Цены могут вырасти из-за увеличения акциза на поставляемый в республику виноматериал. Об этом рассказал РИА «Новости» главный винодел ООО «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба.

Он отметил, что сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Пока завод «Вина и воды Абхазии» приостановил свою деятельность. Это связано с ростом акциза на ввозимый в республику виноматериал на 30%. Пока предприятие ждет решение по отмене этой меры.

«Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше», - подчеркнул Авидзба.

Цены также растут на бутылки и пробки. Авидзба пояснил, что винзавод покупает это сырье за границей. Пробки привозят из Португалии, а бутылки - из России. Стоимость товара постоянно растет. Поэтому увеличиваются цены на конечную продукцию, добавил Авидзба.

Винодел уточнил, что решение о приостановке работы завода носит временный характер. А информацию об отмене акциза ждут в течение ближайших 10 дней.

Абхазия Россия Вино Заводы
28 февраля 2024, 11:00
«Когда он говорил, наступала тишина». Клинцевич — о покойном Рыжкове
РИА «Новости»
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Уход из жизни бывшего главы правительства СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова является большой утратой для России. Как человек и политик он на многое повлиял, заявил «360» сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Я знал Николая Ивановича по работе в Совете Федерации. Несмотря на возраст, он не пропускал ни одного заседания. Когда возникали спорные вопросы, Рыжков нажимал кнопку, чтобы ему предоставили слово. И Валентина Матвиенко, которая очень уважительно к нему относилась, давала высказаться. Он говорил размеренно, структурно, в зале заседания становилось тихо. Эти немногочисленные выступления Рыжкова меняли концепции, законы, или они отправлялись на доработку», - поделился парламентарий.

По его словам, Рыжков пользовался большим авторитетом среди коллег. Многие уважали его за патриотизм. Клинцевич вспомнил, как в 2002 году побывал в музее-заповеднике «Прохоровское поле», посвященном подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Очень многое в этом комплексе было сделано благодаря Рыжкову.

«Я тогда спросил: на чьи деньги это сделано, на государственные? Оказалось, что это фонд Николая Ивановича и поддержка бизнеса. Сейчас людей такого масштаба найти сложно», - подытожил собеседник.

Рыжков скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила в среду, 28 февраля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Законы Россия Валентина Матвиенко
28 февраля 2024, 09:29
Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков
РИА «Новости»
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Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков умер на 95-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Светлый и потрясающий человек, Николай Рыжков, ушел. Это государственный деятель уникального масштаба, человек уникальной судьбы, человек-эпоха. Он всегда глубоко и искренне переживал за результат, за дело. За страну и людей, все пропускал через душу», - написала она.

Матвиенко отметила, что для нее Рыжков является примером ответственного, бескорыстного и честного человека труда.

«Он был именно человеком труда на всех этапах своего пути. Собственным трудом заслужил уважение, почет и достойное место в истории. Лично для меня смерть Николая Ивановича стала большим потрясением», - добавила глава Совфеда.

Рыжков занимал пост главы правительства СССР с 1985 по 1991 год. С 1995 по 2003 год он являлся депутатом Госдумы. В октябре 2023 года он досрочно покинул Совет Федерации.

СССР

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