01 января 2024, 09:45

«Америки не будет». Появилось новое предсказание Жириновского на 2024 год

РИА «Новости»
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Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрекал, что в 2024 году США закончат свое существование. Об этом сообщило издание Gorodche.

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», - заявлял он.

Кроме того, Жириновский отмечал, что международную повестку перечеркнут события, связанные с Ираном.

«Про Украину все позабудут, потому что Иран - это вам не Северная Корея, не Косово или Вьетнам. Здесь развернутся самые страшные события», - говорил политик.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Жириновский уже предрекал объединение Русского мира в 2025 году в границах Советского Союза. Он заявлял, что бывший лидер ЛДПР являлся человеком с потрясающей мудростью, который предсказывал важнейшие, эпохальные события.

Ранее «360» представил подборку самых значимых предсказаний Жириновского о будущем.

США Владимир Жириновский
01 января 2024, 09:31
Нумеролог заглянула в будущее Пугачевой и Моргенштерна
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева продолжит приезжать в Россию, однако ее триумфального возвращения в ближайшее время ждать не стоит. Таким прогнозом с изданием StarHit поделилась нумеролог Кристина Егиазарова.

«В Россию она продолжит регулярного приезжать, но яркого возвращения ждать не стоит. У Аллы Борисовны очень выраженный аркан, это настоящая энергия львицы. Такие женщины просто так не пропадут, им все прощается», - сказала она.

Егиазарова отметила, что не стоит также ждать возвращения рэпера Моргенштерна*.

«Но в скором времени россияне еще вспомнят это имя. На 2024 год у него стоит аркан славы, этот человек в нашей стране еще прогремит», - добавила Егиазарова.

Ранее стало известно, что Пугачева на протяжении долгого времени страдает от подагры.

*Алишер Моргенштерн включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Россия Алла Пугачева
01 января 2024, 05:48
Нормативная стоимость квадратного метра жилья повысилась в России с 1 января
Freepik
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С 1 января в силу вступает действие приказа Минстроя о нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2024 года. Сумма установлена в размере 97,5 тысячи рублей, это на 4% больше, чем во втором полугодии 2023 года.

Приказ также устанавливает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра по регионам на первый квартал 2024 года. Самые высокие показатели - для Москвы и Санкт-Петербурга. Наименьшие показатели в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

Нормативы используют федеральные и региональные власти для расчета соцвыплат, положенных на покупку или строительство жилья.

С 1 января 2024 года изменения ждут военнообязанных в запасе. На пять лет повысился предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Законы Строительство Россия
01 января 2024, 00:12
«Всех сердечно поздравляю». Патриарх Кирилл обратился к верующим в канун Нового года
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года пожелал верующим идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все скорби, тяготы и страхи. Поздравительную речь опубликовали на официальном сайте глав РПЦ.

«Всех сердечно поздравляю с наступающим новолетием!» - сказал патриарх.

Он напомнил о пословице «Страшен сон, но милостив бог». Поэтому православная вера - спасительная не только для души в «будущем веке», но и является опорой в этой жизни. Патриарх пожелал россиянам сохранять веру в Господа и обращаться к нему с молитвой о народе и церкви.

«Да поможет нам Господь именно так - с упованием взирая в будущее, с надеждой, храня веру в сердце - идти по жизненному пути, помня, что с нами Бог», - заключил Кирилл.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении напомнил, что Россия является одной большой семьей , которая станет еще крепче. Народ объединяет общая судьба государства и понимание значимости ее масштабных целей.

Россия Новый год Патриарх Кирилл
01 января 2024, 00:00
Россия встретила новый 2024 год
Unsplash
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Жители всех регионов России встретили 2024-й год. Единственный субъект страны, где куранты еще не пробили полночь — Калининградская область. Этот регион на час позже Москвы встретит Новый год.

Первыми поздравление президента Владимира Путина услышали жители восточной части страны - Чукотского автономного округа и Камчатского края. Они вступили в 2024-й год в 15:00 по московскому времени.

После этого праздник начал шагать по России с интервалом в один час. Новый год встречали жители Магадана, Владивостока, Читы, Иркутска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

Новогоднее обращение Путина на этот раз длилось три минут и 45 секунд. По традиции глава государства поздравил россиян из Москвы. Лишь в 2022 году президент выступил в окружении военнослужащих из Южного военного округа. На этот раз Путин отметил , что россиянам пришлось напряженно трудиться, отстаивая свои национальные интересы и ценности.

Праздники Россия Владимир Путин Новый год

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