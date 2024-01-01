«Америки не будет». Появилось новое предсказание Жириновского на 2024 год

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», - заявлял он.

Кроме того, Жириновский отмечал, что международную повестку перечеркнут события, связанные с Ираном.

«Про Украину все позабудут, потому что Иран - это вам не Северная Корея, не Косово или Вьетнам. Здесь развернутся самые страшные события», - говорил политик.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Жириновский уже предрекал объединение Русского мира в 2025 году в границах Советского Союза. Он заявлял, что бывший лидер ЛДПР являлся человеком с потрясающей мудростью, который предсказывал важнейшие, эпохальные события.

Ранее «360» представил подборку самых значимых предсказаний Жириновского о будущем.