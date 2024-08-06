06 августа 2024, 05:30

Американские СМИ узнали детали жизни супругов Дульцевых в Словении

РИА «Новости»
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Супруги Анна и Артем Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия. Об этом сообщила американская газета The New York Times. В издании их назвали «русскими шпионами».

Дульцевы проживали в Словении как аргентинцы, Анна представлялась как Мария Роза Майер Муньос, Артем - Людвиг Гиш. Супруга работала в арт-бизнесе, ее галерея называлась «5'14». Артем возглавлял стартап DSM&IT.

У пары было двое детей, 12-летняя дочь и девятилетний сын, они учились в Международной британской школе. Издание указало, что Дульцевы проживали в Словении с 2017 года.

Разведчики-нелегалы рассказали, как их дети отреагировали на тот факт, что они русские. Об этом сын и дочь узнали от родителей в самолете, направлявшемся в Россию.

Разведка Шпионаж Семья
06 августа 2024, 01:42
Разведчица Дульцева объяснила, почему расплакалась, вернувшись в Россию
РИА «Новости»
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Разведчица-нелегал из РФ Анна Дульцева не сдержала слез, когда прилетела на родину вместе с мужем и детьми. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Россия 1».

Когда женщина вышла из самолета и увидела российского лидера Владимира Путина и почетный караул, то на нее нахлынули эмоции. Она испытала большую благодарность родной стране и ее президенту.

«Эти почти два года были очень тяжелыми», - сказала он, отвечая на вопрос, почему заплакала.

Дочь Анны призналась, что впервые увидела свою мать в слезах.

Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос, где получили паспорта и родили двоих детей. Потом по документам латиноамериканской страны они переехали в Словению. В 2022 году семья попала под подозрение словенской разведки , пару приговорили к тюремному сроку, а детей отправили в приемную семью. Благодаря обмену семья воссоединилась и вернулась на Родину.

Разведка Дети Россия Владимир Путин
06 августа 2024, 01:02
Дульцева рассказала, как ее дети отреагировали на новость, что они русские
РИА «Новости»
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Разведчики-нелегалы из России Анна и Артем Дульцевы рассказали, как их дети отреагировали на то, что они русские. Пара дала интервью телеканалу «Россия 1».

«Я отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметила у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», - объяснила Дульцева.

Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. В этой стране они родили двоих детей и получили паспорта латиноамериканского государства. С этими документами в 2017 году семья переехала в Словению.

В конце 2022 года Дульцевы попали под подозрение словенской разведки и их задержали. Суд приговорил пару к семи месяцам тюрьмы, детей на этот период передали приемным родителям. Благодаря процедуре обмена семья воссоединилась и вернулась на родину.

Разведка Суд Дети Семья Тюрьмы Россия
06 августа 2024, 00:35
Муж Бакальчук заявил о скором отстранении жены от управления Wildberries
РИА «Новости»
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Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, которого отстранили от управления компанией, предрек своей супруге ту же участь. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Владислав напомнил, что Wildberries закончил объединение с оператором Russ в ООО «РВБ» 5 августа. Татьяна не прислушалась к предупреждениям мужа и советам друзей и знакомых, которые пытались объяснить ей, что «этот шаг является огромной ошибкой».

«Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», - написал Бакальчук.

По его словам, теперь их семейный бизнес перешел в руки «недобросовестных партнеров». Он решил контактировать с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами в рамках арбитражных судов. Адвокаты уже отправили досудебные претензии, в которых потребовали аннулировать передачу домена «Вайлдберрис» новой компании «РВБ».

Ранее Татьяна Бакальчук объявила о разводе. Она подала иск в суд на мужа. Женщина объяснила, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с Russ.

Владислав Бакальчук до этого пожаловался на отстранение от управления маркетплейсом. Он обратился к чеченскому главе Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате компании. Основательница Wildberries Татьяна опровергла эти данные.

Суд Адвокаты Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
06 августа 2024, 00:28
Идеальная среда для паразитов. Эксперт по ЖКХ предупредил об опасности запаха из подвалов
Freepik
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Неприятный запах из подвала многоквартирного дома — это серьезная проблема, которая угрожает здоровью жильцов. Об этом в беседе с 360.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Кто в зоне риска? «Сырость и застой воды в подвальных помещениях создают идеальную среду для размножения опасных микроорганизмов и паразитов», - отметил Бондарь.

По его словам, в затхлом подвальном воздухе часто обитают споры плесневых грибков, которые вызывают у людей аллергию при вдыхании. Особенно это опасно для пожилых, детей, больных астмой и другими болезнями легких.

«Кроме того, в сырых подвалах активно размножаются бактерии, в том числе возбудители кишечных инфекций и лептоспироза. А застоявшаяся вода привлекает комаров, которые могут переносить различные заболевания», - объяснил эксперт.

Кто несет ответственность? Главная опасность неприятного запаха заключается в том, что подвальные испарения способны проникать в квартиры через вентиляцию и щели в полу. Из-за этого люди, особенно живущие на нижних этажах, постоянно дышат нездоровым воздухом.

«Кто же должен отвечать за санитарное состояние подвалов и устранять источники неприятного запаха? Согласно жилищному законодательству, эта обязанность лежит на управляющей компании или ТСЖ, обслуживающих дом», - объяснил эксперт по ЖКХ.

Как исправить? Бондарь отметил, что именно сотрудники управляющей компании должны постоянно осматривать подвалы и своевременно устранять протечки и источники неприятных запахов. Также им нужно обеспечивать вентиляцию и не допускать застоя воды и образования плесени.

«Если жильцы жалуются на запах из подвала, управляющая организация обязана оперативно отреагировать - провести обследование, установить причину и принять меры по ее устранению», - заявил собеседник 360.ru.

Он подчеркнул, что борьба с запахом из подвала - это необходимая мера для обеспечения безопасности и здоровья всех жильцов. Нельзя игнорировать эту проблему.

ЖКХ Болезни Квартиры

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