Разведчица-нелегал из РФ Анна Дульцева не сдержала слез, когда прилетела на родину вместе с мужем и детьми. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Россия 1».

Когда женщина вышла из самолета и увидела российского лидера Владимира Путина и почетный караул, то на нее нахлынули эмоции. Она испытала большую благодарность родной стране и ее президенту.

«Эти почти два года были очень тяжелыми», - сказала он, отвечая на вопрос, почему заплакала.

Дочь Анны призналась, что впервые увидела свою мать в слезах.

Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос, где получили паспорта и родили двоих детей. Потом по документам латиноамериканской страны они переехали в Словению. В 2022 году семья попала под подозрение словенской разведки , пару приговорили к тюремному сроку, а детей отправили в приемную семью. Благодаря обмену семья воссоединилась и вернулась на Родину.