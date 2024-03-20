Американцы на такое не ходят. Успех Орбакайте в США поставили под сомнение

Он отметил, что для артистов из России, исполняющих песни на родном языке, целевой аудиторией является русскоговорящее население за границей.

«Американцы на такие концерты не ходят, поскольку им своих артистов выше крыши хватает и слушать что-то на языке, который они не понимают, они никогда не будут», - сказал музыкант.

Кристина Орбакайте решила отправиться в масштабный гастрольный тур по США. Она хочет выступить в таких городах, как Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, а также в Торонто и Ванкувере в Канаде.

Цены на билеты на концерты в престижных театрах, концерт-холлах и арт-центрах варьируются от 99 до 229 долларов. Тур по плану начнется 18 сентября.