20 ноября 2023, 11:45

Амана Тулеева похоронят 22 ноября

РИА «Новости»
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Прощание с бывшим главой Кемеровской области Аманом Тулеевым пройдет в Музыкальном театре Кузбасса 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

«Уважаемые коллеги! 22 ноября в 11:00 в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым», - указали на сайте КРИРПО.

О смерти экс-главы Кемеровской области стало известно в понедельник, 20 ноября. Он скончался на 80-м году жизни.

Тулеев являлся главой Кемеровской области с 1997 по 2018 год. За два года до окончания срока своих полномочий он подал в отставку. Произошло это после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

После того как Тулеев покинул пост, он занял должность ректора КРИРПО.

Действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал его ярким и неординарным человеком. По его словам, Тулеев посвятил жизнь служению региону и России в целом.

Смертность
20 ноября 2023, 12:59
Ракова подвела итоги пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве подвели итоги пятого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Со следующего года 84 победителя начнут реализацию важных для москвичей и города проектов, на которые столица ежегодно выделяет 400 миллионов рублей», - уточнила она.

Ракова добавила, что за пять лет победителями конкурса стали социально ориентированных НКО, а необходимую помощь получили более 80 тысяч жителей столицы, включая людей с инвалидностью, многодетных и приемных семей, детей-сирот и других.

Комиссия оценила 393 заявки и провела свыше 1,2 тысячи экспертиз. Таким образом, гранты от пяти до 10 миллионов рублей получили 36 НКО, от одного до пяти миллионов рублей - 35 организаций, до миллиона рублей - 13 организаций. Всего на развитие проектов город выделил 400 миллионов рублей.

Ранее в столичном парке имени Юрия Лужкова открыли выставку «Путеводитель добрых дел» , которую приурочили к трехлетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru и деятельности НКО.

В Москве подвели итоги пятого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва - добрый город». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва 2023 Анастасия Ракова
20 ноября 2023, 11:44
Росавиация предложила авиаперевозчикам запустить рейсы в КНДР
РИА «Новости»
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Росавиация предложила российским авиакомпаниям ввести постоянные рейсы в Пхеньян. Регулятор начал обсуждать с коллегами из КНДР вопрос расширения авиасообщения между странами, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к ситуации.

«Предложение поступило в „Аэрофлот“ и „Аврору“, последняя подтвердила теоретическую готовность», - указали в публикации.

На сегодняшний день единственным вариантом попасть в Пхеньян без спецрейса является перелет на Air Koryo из Владивостока. При этом большая часть туроператоров пока не получила запросы по организации рейсов в КНДР.

Однако на прошлой неделе делегация Росавиации посетила Северную Корею для обсуждения с гражданской авиацией вопроса внедрения регулярных рейсов в Пхеньян. «Аэрофлот» и «Аврору» попросили оценить свою готовность к подобным перевозкам. Речь идет об увеличении рейсов и корректировке соглашений о воздушном сообщении.

Аналитики предположили, что основной поток пассажиров в Северную Корею составят бизнесмены, государственные и общественные деятели, поездки которых носят командировочный и деловой характер. Кроме того, ожидается рост спроса со стороны любителей экзотических путешествий.

Ранее турэксперт Юрий Барзыкин рассказал, как туристы могут попасть в Северную Корею. Специалист заявил, что путешественники должны забыть о синих джинсах, спонтанной фотосъемке и ярком макияже.

Северная Корея Самолеты Россия КНДР
20 ноября 2023, 11:16
Непогода оставила без света 50 тысяч жителей нескольких регионов России
РИА «Новости»
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Сильный ветер оставил без света около 50 тысяч жителей Крыма, Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев. Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил в эфире телеканала «Россия 24», что восстановление электроснабжения займет до двух дней, сообщил ТАСС.

«На текущий момент порядка 50 тысяч человек без электроэнергии, в основном это Сибирь, Юг, Крым. Наиболее простая ситуация сейчас в Крыму», - сказал он.

По словам Евгения Грабчака, электроснабжение полуострова восстановят до конца дня 20 ноября. В Сибири от непогоды пострадали шесть регионов , особенно сильно - Кузбасс и Алтай. Замминистра заявил, что там основные аварийные работы завершат днем 21 ноября.

Жителям Красноярского края придется ждать дольше всех. Евгений Грабчак предупредил, что восстановление сетей начнут после того, как порывистый ветер стихнет. Свет в домах, по его прогнозу, появится в течение двух дней.

В Крыму порывы ветра достигали 30 метров в секунду, сообщили «Известия». В Новокузнецке в пиковые часы скорость ветра составляла 37 метров в секунду. Около торгового центра на женщину упал рекламный баннер. Ее отправили в реанимацию.

ЖКХ Электричество Ураган Крым Экология
20 ноября 2023, 11:06
Московский зоопарк принял на реабилитацию травмированного амурского тигра
Сайт мэра и правительства Москвы
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Травмированного амурского тигра привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.

Хищника нашли в январе в окрестностях поселка Вяземский Хабаровского края, где он атаковал собак и представлял угрозу для людей. Ветеринары выявили у него старый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг. Подобную травму зверь мог получить, попав в ловушку браконьеров.

Сначала тигра поместили в центр реабилитации в Хабаровском крае, а в июне - в селе Алексеевка Приморского края. Там его поселили в большой вольер, благодаря чему он сбросил вес. Однако подвижность лапы к нему так и не вернулась. Ветеринары сделали вывод, что тигр не сможет выжить в дикой природе.

Поэтому в начале ноября хищника перевезли в Москву. По словам специалистов, пока он привыкает к новому месту жительства.

«В Московском зоопарке созданы прекрасные условия для реабилитации животных, которые в природе оказались в сложной жизненной ситуации. А у специалистов зоопарка - зоологов и ветеринарных врачей - есть большой опыт работы с травмированными животными, в том числе и с тиграми», - отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Ранее список питомцев Московского зоопарка пополнили самые крупные в мире аисты. Седлоклювых ябиру поселили в огромном вольере для птиц на берегу Большого Пресненского пруда.

Животные Москва 2023

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