Амана Тулеева похоронят 22 ноября

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«Уважаемые коллеги! 22 ноября в 11:00 в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым», - указали на сайте КРИРПО.

О смерти экс-главы Кемеровской области стало известно в понедельник, 20 ноября. Он скончался на 80-м году жизни.

Тулеев являлся главой Кемеровской области с 1997 по 2018 год. За два года до окончания срока своих полномочий он подал в отставку. Произошло это после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

После того как Тулеев покинул пост, он занял должность ректора КРИРПО.

Действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал его ярким и неординарным человеком. По его словам, Тулеев посвятил жизнь служению региону и России в целом.