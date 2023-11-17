Алина Загитова представила в Москве коллекцию одежды

«Есть нюансы». Адвокат рассказал, что грозит сотрудникам МТС за слив личных данных клиентов

Слив личных данных клиентов МТС вряд ли обернется для сотрудников компании уголовным наказанием, но административное, как и дисциплинарное, вполне возможно. Об этом «360» рассказал директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Нужно учесть, как именно данные распространили и каков был умысел, использовались ли рабочие ресурсы, было ли распространение данных связано с исполнением служебных обязанностей, продолжил адвокат.

«Здесь есть разные нюансы, и от этого зависит в том числе ответственность компании. Все-таки граждане, даже работники компании, могли это делать в частном порядке», - указал он.

Репутация уже пострадала О том, какой будет ответственность компании, тоже можно будет судить лишь после проверки.

«Что-то было сделано не так - возможно, сотрудникам следует давать какие-то инструктажи, чтобы они не обсуждали клиентов или аккуратнее обращались с персональными данными», - предположил собеседник «360».

Дмитрий Аграновский отметил, что в компаниях, даже маленьких, проводятся комплаенс-процедуры - когда сотрудникам объясняют, что делать можно, а что нельзя, и какой может быть ответственность. Возможно, в МТС эту работу организовали недостаточно хорошо, предположил адвокат. Нужно будет проверить, предупреждали ли сотрудников о недопустимости таких действий.

«Если нет - одно дело, а если и проходило соответствующее обучение, и они где-то расписывались, это, конечно, снижает ответственность и репутационные издержки компании. Но проверку провести надо, - может быть, даже кого-то уволить», - считает Аграновский.

Что бы ни показала проверка, в той или иной степени репутации МТС уже нанесен ущерб - ведь СМИ широко обсуждают случившееся, резюмировал он.

«Насколько я помню, по таким статьям лишение свободы не предусмотрено - или только в самых крайних случаях. Вообще, не совсем дело адвоката квалифицировать по статьям, но я могу сказать, что здесь, конечно, есть основания для проверки. И вот так вот навскидку здесь может быть целый ряд административных составов - от оскорбления до разглашения персональных данных. Об уголовных статьях сложно здесь говорить», - пояснил он.

Эксперт добавил, что с учетом презумпции невиновности некорректно предполагать, что сотрудники виновны, и их ждет то или иное наказание. Всей информацией по этому вопросу может владеть только следствие по итогам проверки.