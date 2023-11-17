17 ноября 2023, 15:17

Алина Загитова представила в Москве коллекцию одежды

РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила свою собственную коллекцию одежды. Об этом сообщило издание RT.

«Честно признаться, мысль сделать собственный бренд пришла в голову давно. И реализовывать ее мы начали еще два года назад», - рассказала спортсменка.

Презентация состоялась 16 ноября в ТЦ «Авиапарк». Также во время мероприятия прошла автограф-сессия бывшей фигуристки, вызвавшая большой ажиотаж.

В продаже появились разнообразные предметы гардероба, такие как худи, футболки, брюки и кепки в различных цветовых вариациях. На все изделия нанесли на японском языке «Верь в себя» и изображение любимой собаки Загитовой по кличке Масару.

Также стало известно о том, что чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве в январе 2024 года. А ранее в Казани прошел Гран-при страны. На нем фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место.

Спортсмены Москва 2023
17 ноября 2023, 15:18
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 2 дня
РИА «Новости»
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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, который продержится до 11:00 19 ноября. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в столице температура опустилась ниже нуля. В связи с таким перепадом на дорогах города образуется гололедица. Водителям рекомендовали быть внимательнее и выбирать заранее пониженную передачу, а также соблюдать дистанцию.

По словам синоптика Евгения Тишковца , сегодня в Москве столбики термометров не поднимутся выше -2,1 градуса. В городе будет пасмурно, местами пройдет слабый снег.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной. Температура воздуха составила -2,3 градуса. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 15:10
«Читайте отзывы». Россиян призвали беречь личные данные после утечки МТС в Омске
Unsplash
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В Омске сотрудники МТС создали общий открытый чат в Telegram, куда сливали личные данные абонентов, при этом оскорбляя их. Предположительно, работники не знали, что кто-то может прочесть их переписку. Как сообщил «360» эксперт по кибербезопасности, директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский, чтобы избежать таких ситуаций, не стоит лишний раз вводить в анкеты данные паспорта и других важных документов.

Он отметил, что ситуация со сливом данных клиентов сотрудниками омского отделения МТС - случай частный. Чтобы такого не произошло Дворянский призвал по возможности не оставлять ни на каких сайтах информацию о себе.

«[Чтобы избежать подобных случаев, стоит] контролировать нахождение своих персональных данных в Сети. Без лишней необходимости не передавать свои данные: паспорт, СНИЛС. Если есть возможность при заполнении какой-нибудь анкеты эти данные не указывать, лучше этого не делать», - подчеркнул он.

Если все же есть опасения, можно проверить нахождение своих данных в Сети. Для этого существуют специальные сайты и программы. Однако с ними тоже нужно быть осторожными.

«[Для этого] читайте отзывы. Как правило, если сайт давно существует и хорошо себя зарекомендовал, по нему достаточно много отзывов, которые можно использовать», - добавил Дворянский.

Прежде чем использовать эти сайты, нужно убедиться в их безопасности, резюмировал он.

В Омске сотрудники МТС создали общий открытый чат в Telegram , куда сливали личные данные абонентов, при этом оскорбляя их. Предположительно, работники не знали, что кто-то может прочесть их переписку. Как сообщил «360» эксперт по кибербезопасности, директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский, чтобы избежать таких ситуаций, не стоит лишний раз вводить в анкеты данные паспорта и других важных документов.

Интернет Утечки данных
17 ноября 2023, 15:03
«Есть нюансы». Адвокат рассказал, что грозит сотрудникам МТС за слив личных данных клиентов
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Слив личных данных клиентов МТС вряд ли обернется для сотрудников компании уголовным наказанием, но административное, как и дисциплинарное, вполне возможно. Об этом «360» рассказал директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Нужно учесть, как именно данные распространили и каков был умысел, использовались ли рабочие ресурсы, было ли распространение данных связано с исполнением служебных обязанностей, продолжил адвокат.

«Здесь есть разные нюансы, и от этого зависит в том числе ответственность компании. Все-таки граждане, даже работники компании, могли это делать в частном порядке», - указал он.

Репутация уже пострадала О том, какой будет ответственность компании, тоже можно будет судить лишь после проверки.

«Что-то было сделано не так - возможно, сотрудникам следует давать какие-то инструктажи, чтобы они не обсуждали клиентов или аккуратнее обращались с персональными данными», - предположил собеседник «360».

Дмитрий Аграновский отметил, что в компаниях, даже маленьких, проводятся комплаенс-процедуры - когда сотрудникам объясняют, что делать можно, а что нельзя, и какой может быть ответственность. Возможно, в МТС эту работу организовали недостаточно хорошо, предположил адвокат. Нужно будет проверить, предупреждали ли сотрудников о недопустимости таких действий.

«Если нет - одно дело, а если и проходило соответствующее обучение, и они где-то расписывались, это, конечно, снижает ответственность и репутационные издержки компании. Но проверку провести надо, - может быть, даже кого-то уволить», - считает Аграновский.

Что бы ни показала проверка, в той или иной степени репутации МТС уже нанесен ущерб - ведь СМИ широко обсуждают случившееся, резюмировал он.

«Насколько я помню, по таким статьям лишение свободы не предусмотрено - или только в самых крайних случаях. Вообще, не совсем дело адвоката квалифицировать по статьям, но я могу сказать, что здесь, конечно, есть основания для проверки. И вот так вот навскидку здесь может быть целый ряд административных составов - от оскорбления до разглашения персональных данных. Об уголовных статьях сложно здесь говорить», - пояснил он.

Эксперт добавил, что с учетом презумпции невиновности некорректно предполагать, что сотрудники виновны, и их ждет то или иное наказание. Всей информацией по этому вопросу может владеть только следствие по итогам проверки.

Адвокаты Утечки данных
17 ноября 2023, 14:34
Москвичей пригласили на фестиваль «Мастерская подарков»
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 18 ноября по 4 декабря на ярмарке «Тверская-маркет» пройдет фестиваль «Мастерская подарков». Об этом сообщил департамент предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Каждую неделю взрослых и детей ждут интересные интерактивы и более 100 мастер-классов», - рассказала глава департамента Кристина Кострома.

Посетители смогут насладиться атмосферой предстоящего праздника и приобрести новогодние подарки для близких - яркие кружки, экологичный мед, трутневое молоко и соты, украшения из натуральных камней и другие товары местных производителей. Мероприятие будет проходить ежедневно с 11:00 до 21:00.

Каждые выходные на ярмарке станут организовывать тематические мероприятия. Например, 18 ноября отметят день рождения Деда Мороза, а с 24 по 26 ноября пройдет акция «Черная пятница» со скидками на определенные товары.

Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и принять участие в розыгрыше призов.

А 9 и 10 декабря в столице состоится благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Вырученные средства отправят детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных.

Фестивали Москва 2023

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