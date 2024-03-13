13 марта 2024, 18:07

Алиментщикам в казино не место. В Госдуме предложили запретить должникам азартные игры

РИА «Новости»
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На рассмотрение в Госдуму планируют внести закон о запрете азартных игр для должников по алиментам. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий. Как отметила в беседе с «360» юрист по семейным делам Анна Фролова, от неуплаты алиментов страдают в первую очередь несовершеннолетние. А этот закон поможет предупредить возможные траты одного из родителей не на нужды семьи.

А те, кто злоупотребляет такими вещами, как казино, могут потратить абсолютно все средства. При этом долг по алиментам только продолжит расти, уточнила юрист.

За неуплату алиментов могут лишить свободы Если один из родителей не платит алименты, второй с соответствующим документом может обратиться в службу судебных приставов. Специалисты возбуждают исполнительное производство, по которому ежемесячно будут перечисляться на счет второго родителя процентное соотношение или твердая денежная сумма, которая указана в заключении.

При этом если приставы определяют официальное место работы должника, они отправляют исполнительный лист именно в организацию, в которой числится родитель. И уже бухгалтерия будет выплачивать ежемесячную сумму алиментов, вычитая ее из заработной платы неплательщика.

Пени будут начислять за каждый день просрочки. Также за злостную неуплату алиментов против должника могут возбудить уголовное дело. При этом безответственному родителю грозит реальный срок. Но это самая крайняя мера, уточнила собеседница «360».

Алиментные обязательства не прекращаются, даже если человека лишат родительских прав. Также от выплат не освобождает банкротство. В этом случае долг по алиментам только продолжит расти до тех пор, пока не будет погашен, резюмировала Фролова.

«Должников по алиментам с каждым годом, к сожалению, все больше и больше. Алиментного фонда у нас в стране нет. Страховок от неуплаты также не имеется. В связи с этим в первую очередь страдают несовершеннолетние», - подчеркнула юрист.

Фролова напомнила, что ранее в Госдуме также предлагали запретить авиакомпаниям продавать билеты в бизнес-класс должникам по алиментам.

Долги Дети Законы Семья
13 марта 2024, 15:58
Шакро Молодого выпустят по УДО
РИА «Новости»
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Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова, который известен под именем Шакро Молодой. Об этом изданию Lenta.ru сообщила глава Объединенной пресс-службы судов региона Мария Пирогова.

По ее словам, слушание по прошению Калашова состоялось 13 марта в закрытом режиме.

«Решение суда в законную силу пока не вступило, его могут обжаловать», - сказала она.

Точная дата выхода Калашова на свободу пока что неизвестна.

Telegram-канал «112» уточнил, что Шакро Молодой - криминальный авторитет, которого ранее осудили на 10 лет за вымогательство в 2018 году.

По предварительным данным, главной причиной освобождения Калашова стало его плохое состояние здоровья. Авторы материала утверждают, что Шакро Молодой является «вором номер один» в России после смерти авторитета Деда Хасана в 2013 году.

Суд УДО Краснодарский край
13 марта 2024, 15:54
«Я голосую за жизнь». Майданов презентовал новый музыкальный клип
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Первый зампред комитета Госдумы по культуры, композитор и исполнитель Денис Майданов презентовал клип на песню «Я голосую за жизнь». Ролик появился в его Telegram-канале.

Майданов отметил, что этот трек последние несколько месяцев звучит на многих российских радиостанциях. Также он не раз исполнял ее на форумах вместе с представителями разных молодежных объединений страны.

Идея вместе снять видео на эту песню принадлежит именно им, отметил депутат. И эта инициатива, конечно, нашла отклик. Майданов с удовольствием поддержал ребят, которые захотели создать такой клип.

«Счастлив, что у нас такая активная и замечательная молодежь! Это те ребята, которые уже сегодня своим сердцем, знаниями и трудом формируют будущее нашей России», - указал депутат.

Среди них есть добровольцы, представители студотрядов, молодые спортсмены, врачи, артисты и волонтеры. И каждый из них, подчеркнул Майданов, сделал верный выбор - строить сильную страну.

«И мы вместе голосуем за жизнь!» - заключил он.

Музыкальные клипы Молодежь Россия Музыка
13 марта 2024, 15:24
Журналист Зыгарь не смог оспорить статус иноагента
Global Look Press
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Российский писатель и журналист Михаила Зыгарь* не смог оспорить свой статус иноагента. Суд встал на сторону Минюста. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда города Москвы и отказал в удовлетворении жалобы заявителю - Зыгарю Михаилу Викторовичу*», - заявили в ведомстве.

Басманный суд Москвы за последние полгода два раза оштрафовал журналиста по 30 тысяч рублей за отсутствие отметки иноагента в его постах в социальных сетях. Оба штрафа он попытался обжаловать.

Районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом»).

Ранее актриса Яна Троянова * также не смогла оспорить статус иноагента.

Суд Иноагенты Писатели Москва
13 марта 2024, 12:06
Ценам на видеоигры в России предсказали рост на 20%. В чем причина?
Pxhere
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Стоимость цифровых версий видеоигр в России может подскочить на 20%. О вероятном подорожании сообщили «Известия». Причины такого сценария «360» объяснил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

«Цены на видеоигры, как и на многие другие вещи, сильно меняются в наше турбулентное время. Дело в том, что они привязаны к курсу доллара, и сейчас все игры, которые стоили лет 15 по 60 долларов, будут стоить по 70 и по 80», - отметил специалист.

Вместе с тем, по мнению Кузьменко, резкого подорожания ждать не стоит. Рост будет постепенным - сначала на 50, потом на 100 рублей и так далее, добавил собеседник «360».

«Влияет на цены и турецкий рынок видеоигр, - продолжил эксперт. - Потому что сейчас у нас, наверное, 80% видеоигр, которые так или иначе связаны с консолями и всем остальным, покупаются так называемыми серыми схемами через него, когда рубли сначала переводят в турецкие лиры, а потом из лир - в доллары».

Если говорить о влиянии роста цен на поведение покупателей, можно с уверенностью утверждать, что этот фактор никого не отпугнет, выразил уверенность Кузьменко «Существует несколько схем для покупок, одна из самых популярных - покупать игры, „прикинувшись турком“, вторая - „прикинувшись казахом“. Можно купить и новый аккаунт, либо конкретную игру, отдавая перекупщикам свой аккаунт, на который эти игры будут покупать», - добавил он.

Есть варианты и качать взломанные видеоигры на торрентах. Такие версии были на них всегда, указал специалист. И сейчас, по его оценке, к этому способу тоже начали прибегать более активно.

Видеоигры Россия

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