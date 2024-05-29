29 мая 2024, 14:46

AliExpress сообщил об отправке заказов в Россию в обычном режиме

Global Look Press
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AliExpress доставляет товары в Россиию в обычном режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «AliExpress СНГ».

Ранее «Коммерсант FM» сообщал, что владелец маркетплейса Alibaba ужесточил условия работы с российским бизнесом. Компания якобы перестала принимать оплату в рублях и перекрыла поставки в РФ.

Однако, по данным РБК, доставки работают в обычном режиме. А оплату товаров с AliExpress все так же принимают в рублях.

Компания СДЭК сообщила о масштабном сбое. Несколько дней подряд организация не могла возобновить выдачу посылок. Ответственность за сбой в работе компании взяла на себя международная хакерская группа Head Mare.

Утром 29 мая СДЭК запустил сайт. Компания смогла устранить часть проблем. Директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен рассказал 360.ru, что выдачу посылки восстановили. Компания продолжит работу по устранению проблем.

Рубль Россия Работа Бизнес Маркетплейсы
29 мая 2024, 15:05
Прокуратура Воронежской области проверит данные о досмотре школьницы перед ЕГЭ
РИА «Новости»
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Прокуратура Воронежской области изучит публикации в СМИ о ситуации с досмотром учеников перед ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура области рассмотрит публикации средств массовой информации о возможных нарушениях в средней школе № 62 Воронежа», - указали в надзором ведомстве.

При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.

По данным «Известий» , выпускников школы в Воронеже заставили раздеться перед сдачей ЕГЭ , чтобы пройти через металлодетектор. Один из подростков отметил, что его попросили снять брюки. Он отметил, что на его одежде не было металлических элементов.

По данным СМИ, заставляли раздеться даже девушек. Их просили снять нижнее белье. Как сообщили «Вести Воронеж» , специалисты провели проверку и установили, что никакие этические нормы якобы не нарушались, так как к ребятам не прикасались. А девушек досматривали только охранники-женщины.

ЕГЭ Одежда Школы Скандалы
29 мая 2024, 12:19
СДЭК начал выдавать посылки россиянам
Global Look Press
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Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК возобновил выдачу посылок клиентам спустя три дня после масштабного технического сбоя. Об этом 360.ru рассказал директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

«В данный момент открыты все ПВЗ, производится ручная обработка выдачи посылок, готовых к вручению», - сказал он.

Берггрен подчеркнул, что компания работает над полноценным восстановлением обслуживания.

«О причинах сбоя можно будет говорить после того, как инцидент будет закрыт», - добавил собеседник 360.ru.

Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки СДЭК произошел 26 мая. Была нарушена работа вычислительных мощностей , не работали сайт и приложение. Клиенты по всей России не могли ни получить, ни отправить посылки.

Только на четвертые сутки компания запустила свой сайт и устранила часть проблем, возникших из-за масштабного сбоя. Предположительно, СДЭК стал жертвой вируса-шифровальщика. Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой. В Роскомнадзоре сообщили, что не получали уведомлений от СДЭК об возможной утечке персональных данных.

Паспорта Роскомнадзор Россия Утечки данных
29 мая 2024, 10:41
Стало известно, на что уходит большинство трат россиян перед летом
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Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование совместно с ЮKassa и выяснила, как российские пользователи готовятся к наступлению лета и на что они тратят деньги. Также специалисты проанализировали, какие темы набрали наибольшую популярность в последнее время.

Согласно исследованию, большая часть пользователей (62%) делают покупки к лету. Чаще всего они тратят деньги на новую одежду (20%) и отпуск (14%). Еще одной важной статьей расходов стал ремонт и благоустройство жилья (11%). Россияне также закупают в конце весны подарки к праздникам (11%) и увеличивают затраты на занятия спортом (9%).

Самыми популярным контентом перед летом стали материалы о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций на эту тему выросло на 89% по сравнению с началом весны.

Ранее россияне перечислили способы, как можно перед отпуском сэкономить на авиабилетах. Чтобы сберечь деньги, они покупают места в самолете по безбагажному тарифу или берут рейс с пересадками.

Исследования Отдых Интернет Россия Деньги
29 мая 2024, 09:46
СДЭК запустил сайт компании после масштабного сбоя
Global Look Press
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Компания СДЭК запустила свой сайт и устранила часть проблем, возникших из-за масштабного сбоя. Платформа начала работать в ограниченном режиме.

«Дорогие клиенты! Наш сайт работает, но пока частично», - указали на сайте сервиса.

В СДЭК отметили, что специалисты продолжают устранять проблемы и занимаются восстановлением всех функций. Представители компании также поблагодарили клиентов за терпение и понимание.

Неполадки возникли 26 мая, в результате перестали работать сайт и приложение СДЭК. По данным сервиса, произошли нарушения в работе вычислительных мощностей.

Ранее «Ведомости» назвали возможную причину в сбоя сервиса СДЭК. По информации издания, сайт компании атаковала международная хакерская группа Head Mare , которая запустила в систему вирус-шифровальщик. В случае, если в Сеть утекли данные клиентов, компании придется в течение суток обратиться в Роскомнадзор. Ведомство заявило, что СДЭК не уведомлял о компрометации данных.

Интернет Работа Магазины Бизнес Хакеры

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