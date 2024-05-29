AliExpress сообщил об отправке заказов в Россию в обычном режиме

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Ранее «Коммерсант FM» сообщал, что владелец маркетплейса Alibaba ужесточил условия работы с российским бизнесом. Компания якобы перестала принимать оплату в рублях и перекрыла поставки в РФ.

Однако, по данным РБК, доставки работают в обычном режиме. А оплату товаров с AliExpress все так же принимают в рублях.

Компания СДЭК сообщила о масштабном сбое. Несколько дней подряд организация не могла возобновить выдачу посылок. Ответственность за сбой в работе компании взяла на себя международная хакерская группа Head Mare.

Утром 29 мая СДЭК запустил сайт. Компания смогла устранить часть проблем. Директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен рассказал 360.ru, что выдачу посылки восстановили. Компания продолжит работу по устранению проблем.