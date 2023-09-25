Алгоритм оповещения об угрозе воздушных атак выработали в Севастополе

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«Для принятия мер для обеспечения личной безопасности есть от 30 до 50 минут с момента получения сигнала. Необходимо либо остаться дома, либо проследовать в укрытие», - написал он.

Развожаев отметил, что оповещение населения будет происходить несколькими способами: в его Telegram-канале, эфире федеральных каналов и радио, уличными громкоговорителями.

По словам губернатора, власти не задействуют смс-информирование, потому что рассылка доходит до адресатов в течение часа.

«Воздушную тревогу снимут, когда военные дадут сигнал об отмене. Тогда сирену выключат, а по радио и телеканалам пройдет сигнал отбой тревоги», - добавил Развожаев.

Он отметил, что районные администрации и управляющие компании должны провести работу с населением по информированию адресами временных укрытий.

Ранее Развожаев объяснил демонтажными работами громкий шум в центре Севастополя в понедельник утром.

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