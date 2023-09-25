Алгоритм оповещения об угрозе воздушных атак выработали в Севастополе
После получения сигнала о вероятной угрозе атаки с воздуха у жителей Севастополя будет порядка 50 минут, чтобы предпринять меры для обеспечения личной безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Для принятия мер для обеспечения личной безопасности есть от 30 до 50 минут с момента получения сигнала. Необходимо либо остаться дома, либо проследовать в укрытие», - написал он.
Развожаев отметил, что оповещение населения будет происходить несколькими способами: в его Telegram-канале, эфире федеральных каналов и радио, уличными громкоговорителями.
По словам губернатора, власти не задействуют смс-информирование, потому что рассылка доходит до адресатов в течение часа.
«Воздушную тревогу снимут, когда военные дадут сигнал об отмене. Тогда сирену выключат, а по радио и телеканалам пройдет сигнал отбой тревоги», - добавил Развожаев.
Он отметил, что районные администрации и управляющие компании должны провести работу с населением по информированию адресами временных укрытий.
Ранее Развожаев объяснил демонтажными работами громкий шум в центре Севастополя в понедельник утром.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.