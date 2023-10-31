Александр Овечкин нарядился в костюм фараона на Хэллоуин

На фотографии пара предстала в образах в древнеегипетском стиле. Спортсмен примерил на себя костюм фараона, а супруга хоккеиста нарядилась в жрицу.

Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых, отмечается во многих странах мира 31 октября. По традиции люди наряжаются в различные костюмы.

Психолог Станислав Самбурский отметил, что Хэллоуин помогает бороться со страхами и накопившимся стрессом. По его мнению, этот праздник позволяет превратить фобии в шутку и забавную шалость. Однако если Хэллоуин далек от внутренних ценностей человека, его празднования лучше избегать.

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