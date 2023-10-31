Александр Овечкин нарядился в костюм фараона на Хэллоуин
Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отпраздновал Хэллоуин в стильном костюме. Снимок с хоккеистом опубликовала его жена Анастасия Шубская в соцсети Instagram*.
На фотографии пара предстала в образах в древнеегипетском стиле. Спортсмен примерил на себя костюм фараона, а супруга хоккеиста нарядилась в жрицу.
Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых, отмечается во многих странах мира 31 октября. По традиции люди наряжаются в различные костюмы.
Психолог Станислав Самбурский отметил, что Хэллоуин помогает бороться со страхами и накопившимся стрессом. По его мнению, этот праздник позволяет превратить фобии в шутку и забавную шалость. Однако если Хэллоуин далек от внутренних ценностей человека, его празднования лучше избегать.
*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.