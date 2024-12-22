Алаудинов рассказал о просьбе ЧВК «Вагнер» во время мятежа Пригожина

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«Большая часть командиров ЧВК „Вагнер“ вышли на меня и попросили, чтобы я дал команду своим ребятам не вступать в конфликт», - сказал Алаудинов.

Он отметил, что бойцы ЧВК ждали мирного разрешения ситуации. К вечеру того дня мятеж свернули, напомнил командир спецназа «Ахмат».

В конце июня бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль ряд военных объектов в Ростове-на-Дону. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о сворачивании мятежа.

Часть бойцов «Вагнера» сдалась полиции, некоторые представители ЧВК подписали контракт с Минобороны. По приглашению Лукашенко вагнеровцы также передислоцировались в Белоруссию.