Актриса Вера Молчанова скончалась на 82-м году жизни

«Она была одной <…> из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», - отметили в театре.

Причину смерти не назвали. О дате и месте прощания с Молчановой сообщат позже.

Ее уход из жизни стал большим ударом и для поклонников.

«Уходят наши… Светлая память актрисе», - прокомментировал один из комментаторов публикацию о смерти Веры Молчановой.

Молчанова наиболее известна зрителю по сериалам «След» и «Карпов». В кино актриса дебютировала в 1967 году, сыграв роль Анны Якимовой в биографической исторической драме «Софья Перовская». Всего на ее счету более 20 работ. Театральную карьеру Вера Молчанова начала с 1962 года.