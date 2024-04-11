Активы владельца крупнейшего производителя вина в России передали государству

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Также в собственность государства перешли другие активы фирмы «Ариант», которая раньше владела крупнейшим производителем вина в России. Речь идет об агрофирме «Южная», которая занимается разведением саженцев винограда, свинокомплексе и производителе алкоголя «Центр пищевой индустрии». Перерегистрация собственника всех четырех компаний прошла 10 апреля.

Генеральная прокуратура подала иск об изъятии активов группы компаний «Ариант» как соответчика по делу о незаконной приватизации предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). По данным РБК, решение о передаче активов челябинский суд вынес 5 апреля.

Купившую винодельческие производства компанию основали бывший владелец промышленных площадок Юрий Антипов и предприниматель Александр Аристов. Свои активы они разделили в 2020 году.

По версии Генпрокуратуры, Антипов приватизировал заводы без разрешения правительства, а после продавал продукцию по заниженным ценам в недружественные страны.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ведомства и передал промышленные площадки в собственность государства. Апелляцию предпринимателя оставили без удовлетворения, и он подал кассационную жалобу.