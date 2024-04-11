11 апреля 2024, 16:58

Активы владельца крупнейшего производителя вина в России передали государству

РИА «Новости»
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Новым собственником компании «Кубань-вино» стала Российская Федерация. Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц. Внимание на это обратил РБК.

Также в собственность государства перешли другие активы фирмы «Ариант», которая раньше владела крупнейшим производителем вина в России. Речь идет об агрофирме «Южная», которая занимается разведением саженцев винограда, свинокомплексе и производителе алкоголя «Центр пищевой индустрии». Перерегистрация собственника всех четырех компаний прошла 10 апреля.

Генеральная прокуратура подала иск об изъятии активов группы компаний «Ариант» как соответчика по делу о незаконной приватизации предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). По данным РБК, решение о передаче активов челябинский суд вынес 5 апреля.

Купившую винодельческие производства компанию основали бывший владелец промышленных площадок Юрий Антипов и предприниматель Александр Аристов. Свои активы они разделили в 2020 году.

По версии Генпрокуратуры, Антипов приватизировал заводы без разрешения правительства, а после продавал продукцию по заниженным ценам в недружественные страны.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ведомства и передал промышленные площадки в собственность государства. Апелляцию предпринимателя оставили без удовлетворения, и он подал кассационную жалобу.

Генпрокуратура РФ Суд Россия Бизнес
11 апреля 2024, 17:13
Путин призвал заранее готовиться к восстановлению жилья в подтопленных регионах
РИА «Новости»
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Необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах, заранее готовиться к решению этого вопроса. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

Глава государства отметил, что на некоторые территории вода пока не пришла, а где-то она еще не ушла.

«Но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Прежде всего жилья, но и инфраструктуры», - обратил внимание Путин.

Президент попросил регулярно докладывать ему о ходе восстановительных работ в пострадавших регионах. Путин отдельно обратился к главе МЧС Александру Куренкову и поручил ему делать доклады ежедневно, начиная с завтрашнего дня.

«Не буду терзать всех руководителей регионов, губернаторов, все работают на местах», - объяснил глава государства.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил президенту, что деньги для восстановления пострадавших от подтопления регионов выделят немедленно. Ресурсы для этого есть, заверил глава Минфина.

Паводки Россия Владимир Путин Антон Силуанов Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 15:23
Виноваты 10 женщин. Сирота — о причинах развода с женой
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Брак сыровара Олега Сироты с женой Пелагеей Стерлиговой распался из-за ковида. Об этом он рассказал в интервью ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой.

Сирота прекратил общение с отцом бывшей жены еще до строительства сыроварни. Историю с разводом с Пелагеей ее отец Герман Стерлигов никак не комментировал, отметил он.

«К его чести, он эту историю никак не комментировал, хотя она была бурная. Много чего лишнего было сказано, но он промолчал», - добавил Сирота.

Сыровар предположил, что на его брак повлияли времена ковида. В это время в доме жили 10 женщин: мама, теща, сестра с племянницей, три дочки, две няни.

«Многие браки начали распадаться во время ковида, все много общались друг с другом и обнаруживали что-то. Я же - на хозяйстве, приезжаю раз в три дня [домой]», - добавил он.

Примерно в то время Сирота делегировал часть обязанность супруге. Пелагея начала заниматься кафе. После этого у пары начались первые недопонимания.

«Конфликты - сначала по работе, потом это все перетекло и домой. А тут еще и все вместе живут, и все вообще разъехалось в разные стороны», - объяснил сыровар.

Брак, по его словам, это история про партнерство и отсутствие конкуренции. Похожим людям, выразил уверенность Сирота, тяжело ужиться друг с другом под одной крышей.

Какое-то время, признался сыровар, они с женой пытались сохранить семью и посещали психолога.

Женщины Брак Коронавирус в России и в мире
11 апреля 2024, 15:21
Жену Портнягина задержали в Москве
Telegram
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Жену блогера Дмитрия Портнягина Екатерину задержали в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

Женщину доставили в управление Следственного комитета по Подмосковью. По данным канала, туда же привезли сотрудников банного комплекса Siberia, в котором прошли обыски. Правозащитник четы Портнягиных Михаил Мушаилов отказался комментировать ситуацию.

Сам Портнягин сообщил, что находится в зоне проведения специальной военной операции с гуманитарной миссией. Как уточнили в публикации, у блогера образовалась задолженность в 64 миллиона рублей по налогам. Он уточнил, что сумма набежала за пени и штрафы. Их Портнягин оспаривает в суде.

Портнягин обещал не дожидаться решения суда и оплатить всю накопившуюся сумму сегодня.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник добавил, что в офисы «Клуба 500» нагрянули силовики.

Штрафы Суд Блогеры Москва
11 апреля 2024, 14:48
«Наверняка микрофон в ухе». Сирота восхитился феноменальной памятью Путина
Телеканал «360»
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Президент России Владимир Путин обладает феноменальной памятью. Об этом сыровар Олег Сирота рассказал в интервью ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой.

Он пояснил, что не единожды видел президента. Как правило, Путин принимает участие в мероприятиях двух форматов, отметил Сирота.

«Это совещания, на которых официальная повестка. Они проработаны, он (Владимир Путин - прим. ред.) к ним готовится. К ним готовимся и мы. А есть такие мероприятия, которые не подготовлены вообще», - заметил сыровар.

Во время одной встречи, которая длилась более четырех часов, Сирота заинтересовался способностью главы государства очень точно отвечать на узкие отраслевые вопросы.

«Дай, думаю, посмотрю, что у него там в ухе - наверняка микрофон. Подхожу к нему как-то сбоку, пытаюсь выглянуть, а мне охранник жестом показывает, чтобы я на место сел», - вспомнил собеседник «360».

Он отметил, что наушника в ухе у главы государства не увидел. За долгую встречу российский лидер сбился всего два раза, указал Сирота. Однако это, по его словам, вполне нормальное явление для любого человека.

«Я понял, что наушника нет, у него реально феноменальная память, это уникальный человек. Все шутят про его двойников, но чувство юмора не пришьешь», - заключил сыровар.

Интервью Владимир Путин Олег Сирота

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