21 августа 2024, 09:32

Активы Raven Russia потребовали национализировать

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Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia, так как их владельцы совершали притворные сделки. Об этом сообщил «Коммерсант».

Такие схемы проворачивала одна из фирм Raven Property под названием Group Limited, находящаяся под юрисдикцией Великобритании. До 2020 года эта компания целенаправленно скупала российские фирмы, владеющие складами, и не уведомляла о сделках официальные органы власти.

Под контроль Group Limited перешли имеющие стратегическое значение логистические компании. В результате Raven Property собрала активы, после чего образовалась Raven Russia. По мнению Генпрокуратуры, Raven «отказалась от законопослушной экономической деятельности».

Ранее ГП потребовала обратить в доход государства незаконно приобретенное имущество замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.

Генпрокуратура РФ Россия
20 августа 2024, 17:38
Национальный центр «Россия» открыл онлайн-маршруты по выставке
РИА «Новости»
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Национальный центр «Россия» предоставил всем желающим возможность погрузиться в атмосферу прошедшей выставки с помощью виртуальных прогулок. Ознакомиться с павильонами и представленными в них экспозициями можно из любой точки мира на сайте проекта.

Разработчики создали 10 тематических маршрутов. Самым популярным оказался «Узнавая Россию. ДНК регионов», на котором можно изучить павильон № 75, где демонстрировались стенды всех 89 регионов. Экспозиция позволяет узнать об особенностях разных территорий, народах и их традициях.

Еще одной увлекательной темой, воплощенной с помощью цифровых технологий, стал маршрут «Комфортная жизнь в городе». Он показывает гостям виртуальной выставки достижения в строительстве, логистике и последних разработках, повышающих качество инфраструктуры.

В ноябре национальный центр «Россия» организует важное событие для художественной сферы. Он откроет выставку «Наследие для будущего» , где представят работы молодых художников, которые проходили обучение в разных странах. В качестве куратора мероприятия выступит ректор Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский.

Россия Технологии Выставка-форум «Россия» Москва
20 августа 2024, 14:24
«Им нужен драйв». Почему мотоциклистам не запретят ездить между рядов
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Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил запретить движение мотоциклистов между потоками машин. Автоэксперт Константин Лигачев объяснил 360.ru, почему эту идею сложно осуществить.

По его словам, даже в случае появления подобного запрета всегда найдутся те, кто будет его нарушать.

«Из личного опыта могу сказать, что идея хорошая, но она невыполнима, потому что мотоциклисты как ездили между рядами машин, так и будут ездить. Потому что скорость - это стиль их жизни», - заявил он.

Как указал эксперт, часто именно желание добраться до точки назначения быстрее, чем автомобилисты, становится причиной покупки мотоцикла.

«В основном цель для мотоциклиста - доехать быстрее и не стоять в пробке», - добавил Лигачев, подчеркнув, что в случае с частыми нарушениями речь идет скорее о культуре вождения в целом.

«Есть некоторые негласные правила: для мотоциклистов другие водители выделяют определенный участок на трассе, чтобы не было хаоса. Например, линию ближе к левой полосе. Но всегда есть люди, которых не останавливают запреты и правила, им нужен драйв», - рассказал собеседник 360.ru.

Запретить быструю езду между рядами не помогут камеры видеонаблюдения и штрафные санкции, добавил Лигачев. Камеры не всегда могут считать номерной знак на мотоцикле из-за особенностей крепления и грязи на нем, а размер штрафа слишком мал, указал он.

Автоэксперт поделился важным правилом, которое негласно соблюдают те, кто предпочитает передвигаться на мотоциклах.

«Есть главное правило для всех мотоциклистов, которое позволяет избежать ДТП: если едешь между рядами машин, то обогнать можно, но со скоростью не более чем на 20 километров в час выше движения основного потока. Таким образом, мотоциклист не станет для кого-то неожиданностью. Если его придерживаться, то ничего страшного не произойдет», - подытожил Лигачев.

Ранее в Госавтоинспекции заявили, что большинство аварий с мотоциклами происходит из-за превышения ими допустимой скорости.

Мотоциклы Госдума РФ
19 августа 2024, 20:17
ФМБА сообщило о смерти академика РАН Валерия Сергиенко
Freepik
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Скончался заслуженный деятель науки России, академик РАН Валерий Сергиенко. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА России.

«Выдающийся отечественный ученый, лауреат Государственной премии РСФСР и премий правительства Российской Федерации в области науки и техники, создатель нового направления в медицине - биомедицинской электрохимии, Валерий Иванович внес значимый вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, фармацевтической промышленности», - отметили в агентстве.

Академик зарегистрировал более 60 изобретений, под его руководством проходила защита 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций, а также опубликовал более 350 научных материалов. При его участии разработали технологическую платформу для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий. Сергиенко является обладателем множества наград.

Здравоохранение Ученые Россия Промышленность Технологии Наука
19 августа 2024, 18:24
«Торопятся с таким решением». Депутат — о запрете мигрантам переезжать в РФ с семьями
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Закон, запрещающий переезжать мигрантам в Россию с семьями, может нанести вред стране. Таким мнением поделилась с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением», - заявила она.

Парламентарий пояснила, что, если трудовой мигрант соблюдает российские законы, добросовестно работает, то почему бы ему не разрешить перевезти в РФ семью и в дальнейшем продолжить работу.

По словам Бессараб, России сейчас нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и рабочие для низкоквалифицированного труда, на который, как правило не соглашаются россияне. По этой причине такие запреты могут лишь навредить.

Она напомнила, что мигрантов, нарушивших закон, в отдельных случаях выдворяют из страны даже с российским гражданством. В таких ситуациях уезжает вся семья.

«Поэтому, на мой взгляд, просто нужно следить за выполнением закона и только, но следить жестко, сразу выдворять с территории за те проступки, которые уже перечислены, и, может быть, такой список будет расширяться», - заключила собеседница издания.

Ранее несколько депутатов от ЛДПР решили внести в Госдуму законопроект , который запретит трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить свои семьи в РФ. Авторы инициативы подчеркнули, что ограничение коснется только низкоквалифицированных иностранцев.

Мигранты Законы Госдума РФ Депутаты

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