«Активные граждане» Москвы выберут программу мероприятий Северного речного вокзала
В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого выберут мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.
Москвичи смогут выбрать до пяти вариантов из 10 предложенных форматов - мастер-классов, открытых тренировок, лекций, выставок и других.
«После реставрации в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха у москвичей и гостей столицы», - отметил заммэра.
В 2020 году обновленный вокзал назвали лучшим проектом конкурса «Московская реставрация». В текущем году там уже прошли различные мероприятия, включая Красочный забег в честь дня города, празднование Дня Государственного флага России и другие важные события.
Речные вокзалы столицы стали популярными общественными пространствами среди москвичей. В сентябре их посетили около 300 тысяч человек.