«Активные граждане» Москвы выберут программу мероприятий Северного речного вокзала

Читайте нас в:

Москвичи смогут выбрать до пяти вариантов из 10 предложенных форматов - мастер-классов, открытых тренировок, лекций, выставок и других.

«После реставрации в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха у москвичей и гостей столицы», - отметил заммэра.

В 2020 году обновленный вокзал назвали лучшим проектом конкурса «Московская реставрация». В текущем году там уже прошли различные мероприятия, включая Красочный забег в честь дня города, празднование Дня Государственного флага России и другие важные события.

Речные вокзалы столицы стали популярными общественными пространствами среди москвичей. В сентябре их посетили около 300 тысяч человек.