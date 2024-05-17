Активистку Залину Маршенкулову заочно арестовали в России
Суд в Москве заочно арестовал активистку и феминистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Уголовное дело в отношении Маршенкуловой возбудили после того, как она прокомментировала смерть военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале. Перовский районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента ее фактического задержания», - пояснили в пресс-службе.
Ранее МВД объявило Маршенкулову в федеральный розыск. В ее квартире в Москве провели обыск. Сосед рассказал журналистам, что последний раз видел активистку в прошлом году.