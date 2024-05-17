17 мая 2024, 11:24

Активистку Залину Маршенкулову заочно арестовали в России

РИА «Новости»
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Суд в Москве заочно арестовал активистку и феминистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Уголовное дело в отношении Маршенкуловой возбудили после того, как она прокомментировала смерть военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале. Перовский районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента ее фактического задержания», - пояснили в пресс-службе.

Ранее МВД объявило Маршенкулову в федеральный розыск. В ее квартире в Москве провели обыск. Сосед рассказал журналистам, что последний раз видел активистку в прошлом году.

Уголовное дело Суд Терроризм Россия Москва
17 мая 2024, 06:01
Стала известна цена российского электромобиля «Атом»
РИА «Новости»
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Цена российского электромобиля «Атом» будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллиона рублей в соответствии с конъюнктурой рынка. Об этом заявил генеральный директор компании «Кама», разрабатывающей электромобиль, Игорь Поваразднюк в беседе с РИА «Новости».

«Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 миллиона до 3,5 миллиона рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться», - сказал он.

Поваразднюк отметил, что цены на машину для оформивших предзаказ клиентов тоже будут зависеть от ситуации на рынке. Однако такие покупатели смогут приобрести электрокар быстрее.

Электромобиль будет способен разгоняться до 100 километров в час за восемь секунд, запас хода - до 500 километров. Длина машины составит почти 4 метра, ширина - 1,8 метра, а высота - 1,6 метра.

Ранее стало известно, что американские производители электромобилей столкнулись с падением уровня продаж. При этом в Китае случилась обратная ситуация, в стране стабилизировали выпуск простых и недорогих машин.

Рубль Машины Электромобили
17 мая 2024, 05:24
Россиянам рассказали, как мошенники научились красть сим-карты
Freepik
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Мошенники разработали способ дистанционной кражи сим-карт. Об этом заявил бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин в беседе с РИА «Новости».

«Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас „угнать“ сим-карту можно дистанционно», - сказал он.

Дубровин объяснил, что аферистам нужна только скомпрометированная учетная запись жертвы у оператора связи, а также телефон, поддерживающий eSIM. С помощью учетной записи злоумышленник перевыпускает eSIM, а человек теряет доступ к своему номеру.

Чтобы не попасться на подобную уловку, эксперт посоветовал ставить сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно. Если на телефон пришло уведомление от оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты, нужно обратиться в техническую поддержку компании.

Ранее пенсионерка из Нижегородской области потеряла 1,7 миллиона рублей после общения с аферистами. В квартиру к женщине пришел неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он убедил жертву перевести все сбережения на «безопасный счет».

Рубль Кражи Технологии
17 мая 2024, 04:41
В России Sukhoi Superjet 100 захотели переименовать в «Яковлев»
РИА «Новости»
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Самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев». Об этом в интервью РБК сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«У нас это все под „КБ имени Яковлева“, и я думаю, что так и будет - „Яковлев“», - так Чемезов ответил на вопрос о разработке российского бренда для всех гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Глава госкорпорации подчеркнул, что ОАК откажется от использования названия Superjet.

Первый полет импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 состоялся летом 2023 года. Это стало важнейшим событием для российской гражданской авиации, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Авиация Самолеты Россия
17 мая 2024, 00:15
Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность РФ
РИА «Новости»
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Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовали на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовали на сайте Единого государственного реестра юридических лиц ( ЕГРЮЛ ).

Речь идет об ООО «Управляющая компания „М-групп“», зарегистрированном в Москве. Именно это общество занимается управлением АО «Макфа», которое является одним из лидеров по производству макаронных изделий и муки в России, а также производителем круп и зерновых хлопьев.

«Участник/учредитель - Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице - 16 мая 2024 года», - указали в сообщении.

Ранее адвокаты компании «Макфа» обжаловали решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества. Защита пожаловались на то, что спор рассмотрели в одно заседание, а законность его решения не проверил суд апелляционной инстанции.

Суд Адвокаты Россия Челябинск Москва

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