Актер Смольянинов оставил в России долги почти на 170 тысяч рублей

По информации источника, 100 тысяч рублей из них - долг по кредиту. Также он не оплатил штраф на 30 тысяч рублей, который суд назначил ему в октябре 2022 года за дискредитацию российской армии.

Среди просрочек также есть 14 штрафов ГИБДД, причем последние - в 2024 году.

В январе 2023 года министерство юстиции внесло Смольянинова* в перечень иностранных агентов, а в мае текущего его включили в список террористов и экстремистов.

Ранее Смольянинов* в беседе с пранкерами заявил, что готов выступить перед украинскими националистами и сменить гражданство.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.