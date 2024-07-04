04 июля 2024, 07:17

Актер Смольянинов оставил в России долги почти на 170 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Покинувший Россию в 2022 году актер Артур Смольянинов* оставил долги на 164 тысячи рублей по невыплаченным штрафам и кредитам. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, 100 тысяч рублей из них - долг по кредиту. Также он не оплатил штраф на 30 тысяч рублей, который суд назначил ему в октябре 2022 года за дискредитацию российской армии.

Среди просрочек также есть 14 штрафов ГИБДД, причем последние - в 2024 году.

В январе 2023 года министерство юстиции внесло Смольянинова* в перечень иностранных агентов, а в мае текущего его включили в список террористов и экстремистов.

Ранее Смольянинов* в беседе с пранкерами заявил, что готов выступить перед украинскими националистами и сменить гражданство.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Долги Россия Актеры
04 июля 2024, 07:27
Экономист назвал товар, который подешевеет в июле на фоне роста цен
Pixabay
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Россиян в июле ждет рост цен на автомобили, жилищно-коммунальные услуги и продукты, а стоимость недвижимости может снизиться. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.

По его словам, повышение цен на продукты останется в пределах инфляции, за исключением тех, на которые влияет мировой дефицит. Это касается апельсинов, какао-бобов, кофе и сахара.

В автопроме снижения спроса ждать тоже не стоит, несмотря на проблемы с новым утилизационным сбором и высокой стоимостью кредитования. Поэтому падения продаж в деньгах не ожидается.

«После завершения программы льготной ипотеки недвижимость может упасть в цене. Не раньше августа-сентября придет тренд на стагнацию или снижение цен», - отметил экономист.

Ранее россиянам рассказали, как спасти сбережения от инфляции. Помогут вклады в рублях и ценные бумаги.

Инфляция
04 июля 2024, 04:32
Вопрос о создании мемориала у «Крокуса» в память о жертвах теракта решили в Подмосковье
РИА «Новости»
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Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» будет создан, но срок его появления зависит от процесса восстановления сгоревшего здания. Об этом заявил РИА «Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что подмосковные власти находятся на связи с пострадавшими семьями и собственником здания по этому вопросу.

«Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть - мы будем информировать», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал об обсуждении с собственником идеи создания сквера или зимнего сада в память о жертвах теракта.

Трагедия в Красногорске произошла вечером 22 марта. Здание полностью сгорело, погибли 145 человек.

Ранее Воробьев заявил, что часть территории сгоревшего торгового центра могут передать под выставочную площадь. Также он отмечал, что концертный зал восстанавливать не планируют.

В конце июня Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста одному из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Мухаммадсобира Файзова оставили в СИЗО.

Терроризм Андрей Воробьев Теракт в «Крокусе»
04 июля 2024, 01:33
«Сами оставляют телефоны». Вован и Лексус рассказали, как дозваниваются президентам
Телеканал «360»
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Некоторые главы государств сами оставляют пранкерам свои номера телефонов и даже обмениваются с ними сообщениями после разговора. Об этом Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Молодые люди признались, что в основе их работы лежат три качества: эрудиция, актерское мастерство и журналистика. Эрудиция подразумевает глубокое погружение в сферу деятельности собеседника. Актерское мастерство помогает убедить его поверить звонящему, а журналистика - заинтересовать в разговоре. Фактор удачи в их работе тоже присутствует, но, по словам Лексуса, он минимальный. Еще один важный момент - ситуация, в которой происходит разговор.

«Вот ракета в Польше упала в свое время, несколько лет назад. И президенту Польши звонили все подряд: от президента США до генсека НАТО. Естественно, он принимал звонки как угорелый. И тут мы вклинились. Тут сразу щелкнуло в голове - если он сейчас сидит у телефона, то можно как раз прорваться к нему», - рассказал Столяров.

Пранкеры признались, что у них почти нет телефонов первых лиц - обычно взаимодействие с главами государств происходит через их офисы. Разговоры сейчас чаще всего ведутся в видеомессенджерах. Хотя некоторые собеседники сами оставляют пранкерам свои телефоны после разговора и даже обмениваются с ними сообщениями. Один раз ситуация была довольно комичной - бывший президент Польши, с которыми Вован и Лексус общались от имени Петра Порошенко, много раз перезванивал им и просил бывшего украинского лидера к телефону.

Петр Порошенко Журналистика Пранкеры Вован и Лексус
04 июля 2024, 00:37
Мошенники против пранкеров. Вована и Лексуса попытались развести в прямом эфире
РИА «Новости»
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Пранкеры Вован и Лексус рассказали ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, как им удается разыгрывать мировых политиков и знаменитостей. При этом их самих попытались развести в прямом эфире — на телефон Владимиру Кузнецову позвонили мошенники.

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали о подготовке своих пранков. По их словам, эта работа похожа на журналистскую и начинается с настоящего расследования. Им необходимо глубоко погрузиться в тему, в которой работает их потенциальная жертва, чтобы у нее не возникло сомнений в процессе разговора.

Во время записи интервью на телефон Вовану позвонили мошенники, но они к разговору явно не так хорошо готовились. Собеседница назвала Кузнецова Дмитрием Анатольевичем и заявила, что у него якобы заканчивается срок действия его мобильного номера. Пранкеры вместе с ведущей посмеялись над мошенниками. Вован отметил, что звонки от имени телефонного оператора - популярная схема злоумышленников.

«Она присылает вам код восстановления пароля на госуслугах или в личном кабинете вашего сотового оператора. Вы даете ей код, она его вводит, у нее есть ваши личные данные, номер телефона, соответственно, они заходят на ваш аккаунт и там делают, что хотят», - объяснил пранкер.

Ранее Вован и Лексус пообщались с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Пранкеры предложили Клинтон перед выборами атаковать кандидата в президенты США Дональда Трампа «с разных стороны», и она согласилась на этот сговор, назвав Трампа «очень опасным человеком».

Журналистика Мошенничество Пранкеры Вован и Лексус

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