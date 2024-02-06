Актер из сериалов «Глухарь» и «Счастливы вместе» ушел из жизни

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Актер умер в Благовещенске. Он запомнился зрителям ролями в сериалах «Глухарь», «Дружная семейка» и «Счастливы вместе».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец», - рассказали в театре.

Причину смерти артиста не уточнили. Более 20 лет Симонец служил в Московском академическом театре Сатиры. Он также трудился в столичном театре-студии «Бенефис».

Ранее стало известно о смерти артиста Алексея Агапова. Он участвовал в таких спектаклях, как «Ханума», «Покровские ворота», «Гамлет», «Странная мисс Сэвидж» и других.

На Украине на 83-м году жизни умер актер Анатолий Дриженко, сыгравший в «Ликвидации» и «Золотом теленке». Одесский академический музыкально-драматический театр выразил соболезнования близким покойного, сообщили «Известия».