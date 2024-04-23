23 апреля 2024, 13:20

Аксенов выступил за ужесточение миграционной политики России

РИА «Новости»
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Ужесточение миграционной политики России необходимо направить на обеспечение безопасности граждан. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что в регионе уже действует ряд ограничений в отношении трудовых мигрантов. В частности, правоохранители регулярно проводят рейды для выявления нарушителей законодательства.

Аксенов добавил, что ответственность за мигрантов необходимо возложить на работодателей, которые принимают их на работу. Также руководитель региона анонсировал предложение по изменению федерального законодательства, которое касается приезжающих в Россию иностранцев.

«Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у Российской Федерации действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза в Россию», - указал Аксенов.

Ранее Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчетного выступления в Госдуме заявлял, что поддержит все предложения о реформировании системы работы с мигрантами , но при условии мнения силовых структур. Он пояснил, что именно эти ведомства отвечают за безопасность россиян и работают с приезжающими иностранцами, поэтому их мнение необходимо учитывать в полной мере.

Мигранты Законы Крым Россия
23 апреля 2024, 13:49
Мошенники придумали схему обмана с полисом ОМС. Как не стать жертвой аферистов
РИА «Новости»
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Россияне начали сталкиваться со случаями мошенничества с помощью полисов обязательного страхования. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «360», как защитить свои средства от аферистов.

По его словам, злоумышленники, как правило, звонят жертве под видом работников страховой компании и убеждают скачать якобы приложение Минздрава для замены полиса обязательного медицинского страхования.

Однако на самом деле приложение является программой, которая позволит получить удаленный доступ к устройству и вывести средства.

«Защититься очень просто. Скорее всего, страховая служба не будет звонить вам через мессенджер, а только по городским телефонам. Нужно включать внутреннего критика и позвонить на горячую линию страховой компании, чтобы уточнить этот вопрос», - сказал Дворянский.

Эксперт по безопасности отметил, что необходимо обращать внимание на ссылки, по которым человека убеждают скачать приложение.

«Пользуйтесь только официальными магазинами приложений. Как правило, пользователь сам дает все коды и свое согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение», - добавил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с оформлением займов через «Госуслуги».

Минздрав Мошенничество Россия
23 апреля 2024, 13:26
Двух слоних помыли на автомойке во Владикавказе
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В Северной Осетии клиентками автомойки стали две слонихи. Животные заняли отдельный бокс. «360» показал видео гигиенических процедур.

Двух слоних мыли в автомойке самообслуживания по соседству с машинами. Рабочие щеткой начищали им бока и поливали мыльной водой. Животные довольно покачивались, а прохожие снимали происходящее на камеру.

«Рядом Владикавказский зоопарк», - предположил один из очевидцев.

Клиентками автомойки на улице Грибоедова во Владикавказе стали две цирковые слонихи, мать и дочь, уточнил сайт kp.ru. В город привезли новое шоу, и гастролеры попросили у владельцев разрешения помыть животных. Клиентов подвезли на фуре, которую оставили неподалеку.

На Дальнем Востоке сотрудники цирка-шапито выгуливали тигра по людному пляжу. Животное заметили в Находке и Хабаровске. Полиция проводила проверку.

Цирки Животные Зоопарки
23 апреля 2024, 10:47
Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«За проявленные при исполнении профессионального долга мужество и самоотверженность наградить военного корреспондента Семена Николаевича Еремина орденом Мужества (посмертно)», - говорится в указе Путина.

О смерти Еремина в зоне специальной операции стало известно 19 апреля. Журналист погиб после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Еремен ранее работал в Мариьнке, на заводе «Азовсталь»и в Мариуаполе, неоднократно рисковал жизнью. По факту его гибели Следственный комитет начал расследование.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что убийство Еремина стало очередным террористическим актом киевского режима.

Журналистика Россия Владимир Путин
23 апреля 2024, 10:32
Власти Тюменской области заявили, что период высокой воды затянется на недели
РИА «Новости»
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Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели, но резкого подъема не ожидается. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

Спасатели продолжают бороться с паводком, отметил он. Ситуация останется напряженной до 9 мая. В городе Ишиме пик половодья пройден, уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах.

«Наблюдаем интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки. В селе Упорово река еще в русле. Ждем пик паводка 28 апреля», - заявил Моор.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медицинские учреждения в пострадавших от паводка регионах нуждаются в ремонте. При этом весеннее половодье не привело к серьезному ущербу , поскольку медоборудование не пострадало.

Наводнения Тюмень

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