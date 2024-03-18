18 марта 2024, 10:16

Аксенов поблагодарил Путина за спасение Крыма

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин спас Крым от войны и геноцида. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 10 лет назад крымчане воссоединились с Россией. Этот процесс открыл путь к восстановлению исторической справедливости и возвращению исконных русских земель.

«Крымская мечта исполнилась благодаря решениям нашего президента. Он спас нас от войны и геноцида», - подчеркнул Аксенов.

По его словам, Путин постоянно «держал руку на пульсе перемен», которые происходили в Крыму. Аксенов назвал это ключевым фактором всех успехов.

Прошедшие 10 лет стали для Крыма декадой развития и свободы, единства и согласия. Глава республики поблагодарил земляков и тех, кто помогает полуострову.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что Запад осуждает референдум в Крыму, который состоялся в 2014 году.

Крым Владимир Путин Сергей Аксенов
18 марта 2024, 09:51
Новосибирская область отметила рекордную за 20 лет явку на выборах
РИА «Новости»
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Выборы президента России в Новосибирской области прошли при рекордной за последние 20 лет явке избирателей — 63,19%. Как сообщила глава регионального избиркома Ольга Благо, положительно себя также зарекомендовало дистанционное голосование, написало РИА «Новости».

«В выборах приняли участие 1 392 596 избирателей, из них дистанционно проголосовали 228 584 избирателя. Явка на дистанционном голосовании составила 93%», - рассказала она.

Как по количеству избирателей, так и в процентном выражении, явка стала рекордной за последние 20 лет. Например, в 2018 году на выборах президента России проголосовали 1 304 738 человек - 60,41% избирателей.

«У нас существенное прибавление количества избирателей, которые приняли участие в выборах», - отметила глава облизбиркома.

Ранее политический цифровой алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на президентских выборах в России. Нейросеть сделала вывод, что в стае живет сильный и неравнодушный народ.

По итогам обработки всех протоколов в Москве Владимир Путин набрал 85,13% голосов. Политика уже поздравили власти Кубы и Венесуэлы , а также папа римский. Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил Путину послание в связи с переизбранием на выборах.

Выборы президента России в Новосибирской области прошли при рекордной за последние 20 лет явке избирателей - 63,19%. Как сообщила глава регионального избиркома Ольга Благо, положительно себя также зарекомендовало дистанционное голосование, написало РИА «Новости».

Россия Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 07:24
Турецкая авиакомпания упростила условия полетов после снятия россиян с рейсов
Unsplash
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines облегчила требования к пассажирам после ряда инцидентов с отказов в допуске людей, в том числе россиян, на рейсы в Южную Америку. Список обоснований для отказа сократился, сообщило РИА «Новости».

Из списка для допуска исчезли пункты об отказе во въезде пассажирам, которые приезжают надолго, но не взяли с собой багаж, а также летящим за рубеж впервые и тем, у кого отсутствуют документы, необходимые для заявленной цели поездки. Пункт о необходимости достаточного количества наличных или средств на карте на поездку сохраняется.

Авиакомпания почти месяц не допускает пассажиров на рейсы в Бразилию и Аргентину, часто не озвучивая причины. Иногда ими становятся отсутствие багажа и опыта заграничных поездок. Некоторые россияне, снятые с рейсов, рассказывали журналистам о намерении судиться. Ряду пассажиров пришлось изменить маршрут путешествия - например, они летят в Аргентину через Дубай рейсом другой авиакомпании.

Авиация Самолеты Авиакомпании
18 марта 2024, 04:26
Россиян предупредили о скачке цен на молоко
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Производители молока и молочной продукции отметили, что ее себестоимость за прошлый год выросла на 16%, а вместе с этим растут потребление и реальные доходы россиян. Все это может привести к росту цен на товар, заявил «Парламентской газете» председатель Национального молочного союза Артем Белов.

«Растет стоимость топлива, электроэнергии, те же заработные платы на производстве. Все это приводит к дополнительным издержкам, которые приходится учитывать», - объяснил он.

Белов также отметил, что на сельхозтоваропроизводителях сказалось и увеличение ключевой ставки практически в два раза.

Пока неясно, как все сложится, так как молочная продукция входит в список социально значимых товаров. Государство не позволит сильно завышать ценники производителям и торговым сетям.

При этом по мнению доцента кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольги Лебединской, остается риск, что продукция подорожает к осени - на 7-9%.

Ранее в пресс-службе торговой сети «Лента» сообщили, что производитель кондитерских изделий Mondelez International отказался поставлять им свою продукцию, в частности, шоколад Milka и Alpen Gold.

Россия Деньги Продукты
17 марта 2024, 20:09
Избирательные участки закрылись в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Москве, Московской области и регионах, которые находятся в одном часовом поясе со столицей, в 20:00 воскресенья, 17 марта, закрылись все участки для голосования на выборах президента России. Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов.

По данным Центризбиркома России , общая явка на выборах на данный момент превысила 73,33%.

Ранее стало известно, что избирательная явка в Московской области уже к середине третьего дня голосования превысила этот показатель по региону на прошлых президентских выборах. По данным на 15:00 она составила 66,51%. К этому моменту в Подмосковье проголосовали 4 134 350 избирателей.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024 Москва

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