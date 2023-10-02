Аккаунт сына Кадырова заблокировали в Instagram

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Позже Адам завел новый аккаунт, где в сторис выставил скриншот. На нем администрация Instagram* уведомила пользователя, что его профиль временно заблокирован с 1 октября. В новом аккаунте Кадыров-младший выложил фото, на котором он позирует с оружием.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», - говорится в сообщении при поиске аккаунта Адама Кадырова.

Сын главы Чечни избил задержанного за сожжение Корана около мечети Волгограда уроженца Украины Никиту Журавлева. Сам Рамзан Кадыров подчеркнул, что гордится поступком сына, который с детства сформировал идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.