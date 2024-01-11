Акция в поддержку белгородцев прошла на выставке «Россия» в Москве

Представители других субъектов, посетители и дирекция выставки поддержали белгородцев открытками в форме сердца и тюльпанами. На стендах регионов появились надписи: «Белгород, наши сердца - с вами!». Цветы преобразили стенд области на выставке.

«Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», - подчеркнул белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Гости выставки «Россия» написали слова поддержки и пожелания на открытках и опустили их в специальные тубы на стенде региона.

Днем 30 декабря Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В знак поддержки местных жителей в Санкт-Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади. Во многих других регионах отказались от новогодних ночных гуляний и фейерверков.