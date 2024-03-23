Акция скорби по жертвам теракта в Crocus City Hall пройдет в Тюмени

Читайте нас в:

По словам депутата и федерального координатора «Молодой гвардии» по УрФО Владимира Сбитнева, тюменцы почтят память жертв теракта в субботу в полдень у знака «Нулевой километр», который расположен на Цветном бульваре.

Местные жители уже принесли первые цветы к арт-объекту с надписью «Москва».

Жители Оренбурга соорудили стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Он появился рядом со стелой «Ангел мира».

Террористы напали на людей в Crocus City Hall накануне вечером. Перед началом выступления группы «Пикник» 22 марта началась стрельба по зрителям. Пострадавшие рассказали о случившемся «360».