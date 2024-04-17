17 апреля 2024, 15:33

Акция «Конфетка доброты» стартовала в России

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Акция в честь 10-летия проекта «Конфетка доброты» стартовала в России. Она позволит собрать средства для фонда «Линия жизни», помогающего тяжелобольным детям.

Проект «Конфетка доброты» запустили в 2014 году. За время существования акции адресную помощь получили 216 детей, а у 45 появилась возможность провести генетические исследования.

На этот раз акция проходит с 16 по 22 апреля в 70 регионах России.

«В рамках программы „Пятерочка с заботой“ уже на протяжении 10 лет мы проводим благотворительные активности, сотрудничая с различными фондами. „Конфетка доброты“ - это воплощение нашей общей заботы о здоровье и благополучии нуждающихся в медицинской помощи детей. Мы рады, что среди наших гостей много неравнодушных, и надеемся, что их количество будет только расти», - отметила руководитель по устойчивому развитию торговой сети Алина Юхневич.

Благотворительность Дети Россия
17 апреля 2024, 14:34
Программу социальной газификации расширили на СНТ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Газовые сети начнут бесплатно проводить до границ земельных участков в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, соответствующий документ опубликовали на официальном сайте.

Для участия в программе социальной газификации владельцам участков следует оформить правоустанавливающие документы. Заявку может подать как собственник домовладения, так и председатель садоводческого товарищества.

Для газификации также потребуется решение общего собрания членов СНТ - протокол встречи необходимо приложить к заявке о подключении.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект , предусматривающий льготы для газификации домов. Авторы инициативы рекомендовали предоставить гражданам специальные сертификаты, компенсирующие затраты на подключение газового оборудования. По мнению парламентариев, после принятия законопроекта программа газификации станет более доступной.

Правительство РФ Михаил Мишустин Социальная газификация
17 апреля 2024, 14:00
Российское ПО стали чаще применять в топливно-энергетическом комплексе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Доля применения российского программного обеспечения в топливно-энергетическом комплексе превысила 49%. Об этом заявил директор департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго Эдуард Шереметцев.

В ходе круглого стола комитета Совета Федерации по экономической политике он обратил внимание на значительный рост использования отечественного ПО.

«В марте 2023 года доля лицензий российского программного обеспечения в ТЭК составляла 21%, сейчас этот показатель превысил 49%», - подчеркнул Шереметцев.

Во время совещания участники обсудили вопросы импортозамещения ПО и подвели итоги работы индустриальных центров компетенций, в том числе ИЦК «Электроэнергетика».

Ранее издание CNN предположило, что руководство США может запретить американским компаниям использовать ПО от «Лаборатории Касперского». По информации RT, вопрос о запрете находится на стадии доработки, решение могут принять уже в апреле.

Экономика Импортозамещение Технологии
17 апреля 2024, 13:49
«Основа воспитания — семья». Корольков оценил важность проведения патриотических акций
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Юному поколению необходимо рассказывать о предках, которые трудились на фронте или в тылу в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил полковник Вооруженных сил России, участник Второй чеченской войны, Герой РФ Аркадий Корольков.

В России пройдет уже вторая по счету акция «Наши семейные книги памяти». В ее рамках школьникам и студентам предлагают изучить родословную и побеседовать с родными об участии членов семьи в Великой Отечественной войне и работе в тылу. Как отметил Корольков, подросткам необходимо рассказывать о событиях в истории России. Он подчеркнул, что именно семья закладывает важнейшие основы патриотизма.

«Основой воспитания является семья. Когда ребенок будет знать, кем были его прабабушки и прадедушки, тогда он будет на их традициях воспитываться и вырастет нормальным человеком. Будет патриотом страны. Потому что все начинается с семьи. А семья - это не только мама с папой», - указал Герой России.

Корольков также отметил, что на уровне закона вряд ли получится ввести ряд мер, закрепляющих основы патриотического воспитания. Однако этим могут заниматься министерства.

«На уровне министерств - вот оттуда надо начинать. Нужно начинать вводить такие инициативы с федеральных министерств, затем спускать в регионы», - уточнил Корольков.

Он добавил, что качественно проработанные министерские акты позволят выстроить системную работу с патриотическим воспитанием детей.

Дети Семья Россия Работа Великая Отечественная война
17 апреля 2024, 13:07
Дуров рассказал, почему отказался вести бизнес в США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров планировал жить в Соединенных Штатах, но отказался от этой идеи после встречи с уличными грабителями в Сан-Франциско. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей», - поделился Дуров.

Он пояснил, что от преступников удалось отбиться, но осадок остался. Дуров отметил, что за многие путешествия ему впервые пришлось пережить нападение. Бизнесмен назвал вторую причину, по которой не переехал в США, указав на слишком пристальное внимание местных спецслужб.

По его словам, покинув Россию, он также пытался обосноваться в Германии. Однако, прожив там какое-то время, понял, что не сможет остаться из-за избыточной бюрократии. После этого он переехал и начал работать в ОАЭ. Там легче вести бизнес, эффективная налоговая система, качественная инфраструктура и нет давления со стороны властей, объяснил свой выбор Дуров.

В беседе с журналистом создатель Telegram признался, что больше 10 лет назад миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. По словам Дурова, это было забавно.

США Бизнес Павел Дуров

Новости по теме