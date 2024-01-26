26 января 2024, 03:52

Академик рассказал, как сохранить мужскую функцию

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Мужчинам желательно заводить детей до 45 лет, в более старшем возрасте способность оставлять потомства заметно ослабевает. Об этом сообщил директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, академик Геннадий Сухих. Его слова передало издание «Аргументы и факты».

«Огромные современные клинические исследования показали, что если мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми и долго живущими, желательно, чтобы мужчина выполнил эту функцию до 45 лет», - заявил он.

Специалист отметил, что даже в молодом возрасте у мужчины могут быть малоподвижные сперматозоиды. Чтобы сохранить оптимальную фертильность, человеку важно с детства следить за своим здоровьем.

Особенно важным врач назвал период полового созревания, который начинается примерно с 10-13 лет. Мальчикам следует наблюдаться у урологов для своевременного выявления вероятных отклонений.

Не менее важна регулярная физическая активность в таком возрасте. По словам эксперта, современные подростки погрузились в гаджеты и не развивают мускулатуру.

«Когда тебе 12-16 лет, ты должен играть в волейбол, баскетбол, бегать, боксировать, заниматься приседаниями, тогда предстательная железа, которая является очень мощным органом для мужчины, для мужского здоровья, выдаст все необходимые молекулы, которые тебя сделают мощным», - сказал Сухих.

Ранее ученые из Цюрихского университета выяснили, что определенные убеждения о мужественности негативно влияют на эрекцию. Мужчины, которые воспринимают ее как нестабильный показатель, чаще всего испытывают проблемы с эректильной функцией из-за стресса.

Исследования Дети Болезни Врачи Мужчины
25 января 2024, 20:58
Мобильный интернет стандарта LTE временно отключат в Псковской области
Unsplash
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Из-за ремонтных работ в Псковской области временно не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов. Подробности в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 06:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», - сообщил губернатор.

Ведерников уточнил, что интернет стандарта 3G работать будет, но так как это устаревшая технология, то на многих территориях его просто нет. Глава региона уточнил, что в ночное время будет сложно вызвать такси или воспользоваться банковским приложением.

Оператор «Мегафон» модернизировал сеть и ускорил интернет для жителей Московской области. Абоненты смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом даже при повышенной нагрузке.

Интернет Ремонтные работы Технологии
25 января 2024, 17:45
Путин призвал россиян пораньше создавать семьи
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Россиянам следует создавать семьи активнее и не затягивать с рождением детей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде, проинформировал сайт Кремля.

Он объяснил, что многие женщины решаются родить ребенка только после получения образования и успехов в карьере, что негативно влияет на демографическую ситуацию в стране. Глава государства заявил, что россияне откладывают рождение ребенка, из-за чего на появление второго или третьего малыша у них не остается ни сил, ни времени.

«Сначала получить образование, потом высшее образование, потом постобразование, потом сделать первые шаги в карьере, добиться какого-то результата. <…> И это называется отложенный первый ребенок», - отметил Путин.

По его словам, для роста численности населения жителям России следует раньше создавать семьи. Если у родителей будет как минимум три ребенка, демографическая ситуация значительно улучшится.

«А для того, чтобы обеспечить рост народного населения, это как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка», - заключил российский лидер.

Ранее Путин прибыл в Калининград и посетил Дом студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Он поздравил учащихся и преподавателей с Татьяниным днем, сообщил сайт kp.ru.

Дети Семья Женщины Владимир Путин Калининград
25 января 2024, 17:24
Депутат от «Яблока» Рыжков решил уйти из Мосгордумы
РИА «Новости»
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Депутат Московской городской думы (МГД) Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий внесли 22 января.

Депутат Московской городской думы (МГД) Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий.

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий внесли 22 января.

«В связи с письменным заявлением депутата Московской городской Думы <…> досрочно прекращаются полномочия депутата Московской городской Думы В. А. Рыжкова», - сказано в заключении государственно-правового управления аппарата МГД.

Причины такого решения не разглашаются.

Владимир Рыжков был депутатом четырех созывов Государственной думы России. В 2021 году он стал депутатом Мосгордумы VII созыва.

Ранее депутаты МГД от партии «Яблоко» попросили мэра Москвы Сергея Собянина вернуть мемориальные таблички с именами жертв политических репрессий , которые вешали на жилые дома в рамках проекта «Последний адрес».

Депутаты Москва
25 января 2024, 17:13
«РЖД должны разделить ответственность». Омбудсмен — о наказании за смерть кота Твикса
РИА «Новости»
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За судьбу кота Твикса в первую очередь должен отвечать его хозяин. Таким мнением поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.

По мнению омбудсмена, по отношению к проводнице правосудие слишком сурово. Стоит уточнить, были ли у нее инструкции на случай обнаружения в вагоне ничейного животного.

«Я считаю, что за судьбу животного должен отвечать в первую очередь хозяин! <…> РЖД должны разделить ответственность», - подчеркнула Мишонова.

Она также напомнила, что по закону и на практике даже родителям дают время на исправление, если находят брошенного ими ребенка.

Твикс умер после того, как во время поездки в поезде выбрался из переноски. Проводница не нашла его хозяев, и в итоге кота выставили на улицу. После гибели питомца возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Его фигурантом пока никто не стал.

История Твикса всколыхнула всю страну. Уже 300 человек подписали петицию с требованием уволить проводницу, выбросившую кота на улицу, сообщил сайт kp.ru.

РЖД Коты Животные

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