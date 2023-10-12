Аисты марабу поселились в Московском зоопарке

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Африканский марабу - птица семейства аистов, причем наиболее крупный представитель вида. Чаще всего они обитают на большей части территории Африки к югу от Сахары. Они - типичные обитатели саванн.

Как рассказали сотрудники зоопарка, аистов зовут Офелия и Эйнштейн. Кроме того, зоологи отметили, что прибывшие марабу еще совсем молоды. Однако на данный момент непонятно, пара они или нет.

Офелия и Эйнштейн неплохо ладят, но иногда они ссорятся, как и многие другие представители животного мира. Например, если Офелия забирается на пенек, то Эйнштейн повторяет за ней и начинает вытеснять самку.

Марабу - дружелюбны и легко идут на контакт с людьми. К слову, аисты из Краснодара быстро адаптировались на новом месте и начали общаться с сотрудниками. Они не боялись людей и с удовольствием принимали еду с рук.

В новом вольере вели себя уверенно: моментально начали его рассматривать и изучать без страха и тревоги. Помимо этого, они всегда рады посетителям и готовы провести с ними время.

«Нужно помнить, что у марабу очень мощные и острые клювы - ни в коем случае нельзя протягивать к ним руки или какие-то предметы», - предупредили в зоопарке.

Питаются марабу рыбой, грызунами и насекомыми. Кстати, больше всего им нравится рыба салака, особенно ее голова. Считается, что это классическая птица-падальщик, но на самом деле африканский марабу всеядный.

По своему поведению и интеллекту африканские аисты очень похожи на кафрских воронов. Они любознательные и рады познавать все новое: перебирают вещи, ходят за сотрудниками и, как говорят зоологи, могут даже пошалить - раскидать инструменты в вольере.

Сейчас птицы еще привыкают к новому месту жительства, но вскоре зоологи начнут обогащать их среду обитания, чтобы они ежедневно решали новые задачи.

Ранее стало известно, что детеныш альпаки родился в Московском зоопарке.

В Московском зоопарке поселились два аиста марабу - самец и самка. Они приехали из сафари-парка в Краснодаре. Сейчас птицы живут на территории новой экспозиции «Авиарий». Об этом сообщила пресс-служба организации в своем Telegram-канале.