19 ноября 2023, 12:25

AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве

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Американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX, соцсети X Илона Маска пригласили выступить международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту в России. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия, сообщило РИА «Новости».

Бизнесмена попросили поделиться своим видением будущего искусственного интеллекта, а также рассказать про новую нейросеть Grok и о создании ChatGPT - нейросети, ставшей сенсацией в мире технологий.

Конференция будет проходить в Москве с 22 по 24 ноября. Ее основная повестка - передовые технологии в области ИИ, их роль в науке, бизнесе и обществе. На мероприятии выступят спикеры из разных стран, в том числе Китая, Бразилии, ЮАР.

О том, что Маск может появиться на российской конференции AI Journey, писал редактор брюссельского портала EU Reporter Колин Стивенс. Он предположил, что появление предпринимателя на конференции будет связано с ранним анонсом текстовой генеративной нейросети Grok от компании xAI.

Ранее Маск создал компанию под названием xAI , которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Есть предположение, что миллиардер решил конкурировать с OpenAI, Google и Anthropic. Он хочет получить больше контроля в своих бизнес-интересах.

Искусственный интеллект Россия Илон Маск
19 ноября 2023, 12:57
Находящийся в СИЗО Стрелков решил выдвинуться в президенты России
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Бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), находясь в следственном изоляторе, попросил своих сторонников создать штаб для выдвижения его на выборы президента страны 2024 года. Об этом сообщил РБК.

Обращение Стрелкова зачитал сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин. Статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в качестве кандидата на пост главы государства.

Если приговор вынесут до голосования, то экс-министр обороны ДНР не сможет участвовать в выборах. Стрелков заявил, что выборы президента и его участие в них дадут возможность всем патриотам и честным людям объединиться перед лицом «внешней и внутренней угрозы».

Стрелкова арестовали по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Московский городской суд в августе 2023 года признал законным решение о заключении его под стражу.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил, что следователи присвоили делу гриф «секретно» из-за содержания в материалах дела государственной тайны.

СИЗО Выборы
19 ноября 2023, 12:49
Стрелков из СИЗО поручил начать кампанию по его выдвижению в президенты
РИА «Новости»
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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) которого летом арестовали по делу об экстремизме, в письме из СИЗО призвал сторонников создать штаб по его выдвижению в качестве кандидата в президенты. Видео, на котором его соратник Олег Нельзин зачитывает это заявление, появилось в Telegram-канале SOTA.
«Обращаюсь с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты согласно действующему законодательству РФ», - говорится в письме.

Стрелков поручил соратникам начать сбор подписей и призвал «все патриотические силы», общественные и политические организации поддержать их. По его мнению, это «шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы».
СИЗО Выборы
19 ноября 2023, 04:23
Ученые нашли связь между сновидениями и дневными мыслями
Freepik
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Дневные мысли тесно связаны со снами человека. Это доказали американские психологи из Университета штата Аризона, результаты их исследований опубликовали в журнале Scientific Reports (SciRep).

Для изучения связи между реальными мыслями и сновидениями специалисты провели эксперимент с участием 719 добровольцев. Испытуемые скачали приложение на смартфоны, которое в течение дня задавало вопросы о чувствах и мыслях. Исследование проводили семь дней.

Психологи поделили мысли участников на четыре вида: первый - спонтанные, без привязки к каким-либо задачам или стимулам, второй - зависимые от выполнения поставленных целей, но не связанные со стимулами, третий - обусловленные стимулами, без связи с выполняемыми задачами, четвертый - вызванные как стимулами, так и задачами.

В итоге ученые обнаружили большое сходство между сновидениями и дневными мыслями, которые не были связаны с задачами. Также людям снились вещи, мысли о которых днем возникали у участников эксперимента без привязки к стимулу. По словам испытуемых, сны были яркими, но не содержательными.

Также результаты эксперимента показали, что любители руминации - люди, привыкшие обдумывать или переосмысливать какие-то события и действия - чаще других видят негативные и абстрактные сны. Особенно это касается тех, кто склонен к размышлениям. Сновидения таких личностей наиболее тревожные, если те беспокоятся о глобальных проблемах, таких как, например, пандемия.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что лимон способен улучшить качество сна и пробуждения. По ее словам, цитрус содержит в себе кислоту, обладающую успокаивающим действием.

Ученые
19 ноября 2023, 03:28
Стало известно, какие подарки к Новому году получат космонавты на МКС
НАСА
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Грузовой корабль «Прогресс МС-25» доставит российским космонавтам на МКС подарки к Новому году от родных и близких. Об этом ТАСС рассказали в службе психологической поддержки российского экипажа.

«В подарочные мешочки вложены брелочки с дракончиками и сладости. Для командира российского отряда Олега Кононенко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Надеемся, что он поделится ими со всеми», - сообщили в службе.

Также «Прогресс МС-25» доставит на станцию открытки для астронавтов НАСА. Запуск грузового корабля намечен на 1 декабря.

Корабль «Прогресс МС-24» с более чем двумя тоннами груза пристыковался к МКС в августе 2023 года. На его борту было 420 литров питьевой воды, 15 435 килограммов разного оборудования, 500 килограммов топлива дозаправки и 40 килограммов сжатого азота в баллонах.

МКС Космонавты Космос Новый год

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