Ахматову поставили в пример уехавшим из России артистам

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По ее мнению, многие россияне «умудрились не соскучиться по бабушке советской эстрады», в ведь раньше у Пугачевой была всенародная любовь. Поэтому все претензии россиян к Примадонне «абсолютно справедливые», отметила Симоньян.

Она напомнила, как многие представители шоу-бизнеса негативно высказывались в адрес президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Однако после обострения конфликта в Израиле, все эти принципы куда-то исчезли. Например, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* пожелал удачи российским бойцам.

«Ролевая модель в этой ситуации - это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было… Гражданская война, революция. И она осталась», - отметила Симоньян.

Ранее сообщалось, что Россию покинули все члены семьи Пугачевой. Сама артистка вместе с мужем Максимом Галкиным** переехала в Израиль после начала спецоперации.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Максим Галкин признан иноагентом в России.