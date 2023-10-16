Ахматову поставили в пример уехавшим из России артистам
Поэтесса Анна Ахматова осталась верна своей родине в сложные времена, в то время, как современные звезды шоу-бизнеса сбежали из России после начала спецоперации. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По ее мнению, многие россияне «умудрились не соскучиться по бабушке советской эстрады», в ведь раньше у Пугачевой была всенародная любовь. Поэтому все претензии россиян к Примадонне «абсолютно справедливые», отметила Симоньян.
Она напомнила, как многие представители шоу-бизнеса негативно высказывались в адрес президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Однако после обострения конфликта в Израиле, все эти принципы куда-то исчезли. Например, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* пожелал удачи российским бойцам.
«Ролевая модель в этой ситуации - это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было… Гражданская война, революция. И она осталась», - отметила Симоньян.
Ранее сообщалось, что Россию покинули все члены семьи Пугачевой. Сама артистка вместе с мужем Максимом Галкиным** переехала в Израиль после начала спецоперации.
* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
** Максим Галкин признан иноагентом в России.