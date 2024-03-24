Агаларов поблагодарил охранников за помощь людям в Crocus City Hall при теракте

«Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам Crocus City Hall и соседних организаций», - сообщил Агаларов.

Он отметил, что работники не остались в стороне от общей беды. Подвиг их неоценим и никогда не будет забыт.

Толпу из атакованного террористами Crocus City Hall в Красногорске выводили сразу два школьника. Один из них - 15-летний работник концертного зала Ислам. Его родители узнали о случившемся только когда он вернулся домой. Они признались, что городятся сыном.

Вместе с 15-летний подростком был 14-летний мальчик А. - ученик красногорской школы № 19. Вместе парням удалось по узким переходам довести посетителей к территории выставочного центра, а затем через служебное помещение - на улицу. Всего они спасли свыше 100 человек.

Администратор Crocus City Hall София Мейер во время теракта помогла группе людей, в том числе шоумену Сергею Светлакову. Она призналась, не волновалась, потому что сосредоточилась на помощи остальным.

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