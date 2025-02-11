Аферисты обманули друга Гагарина, Титова и Высоцкого

Мошенники позвонили 84-летнему спортсмену под видом сотрудников службы безопасности банка. Они заявили, что Балюкину нужно снять со счета все имеющиеся деньги, чтобы ими не завладели злоумышленники. Мужчина послушался и снял со своей карты 143 900 рублей.

После этого аферисты заявили, что деньги нужно передать на проверку, причем передать курьеру в непрозрачной емкости. Балюкин положил их в старый чайник, который упаковал в картонную коробку.

Встреча с курьером, который приехал на машине белого цвета, состоялась в Шелапутинском переулке.

Возбуждено уголовное дело, аферистов уже ищут.

Балюкин известен как неоднократный победитель и призер чемпионатов СССР по альпинизму, Почетный спасатель России, кавалер международного ордена «Эдельвейс» и друг Владимира Высоцкого и космонавтов, Героев Советского Союза Юрия Гагарина и Германа Титова.

Ранее мошенники обманули Николая Жарова, сына бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова.