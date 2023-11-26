Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатному режиму работы
Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты утром 26 ноября. Однако позже они приступили к работе в штатном режиме, сообщили РИА «Новости» в пресс-службах авиагаваней.
Рейсы задерживали в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. В Домодедово прием и вылет самолетов не осуществляли с 05:34 до 06:30.
«В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Аналогичное заявление сделали в пресс-службе аэропортов Жуковский и Внуково.
В московских аэропортах 26 ноября задержали почти 30 рейсов , а три отменили. До этого Минобороны заявило , что средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской, Брянской, Калужской и Тульской областями.