Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатному режиму работы

Читайте нас в:

Рейсы задерживали в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. В Домодедово прием и вылет самолетов не осуществляли с 05:34 до 06:30.

«В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аналогичное заявление сделали в пресс-службе аэропортов Жуковский и Внуково.

В московских аэропортах 26 ноября задержали почти 30 рейсов , а три отменили. До этого Минобороны заявило , что средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской, Брянской, Калужской и Тульской областями.