14 июля 2024, 00:38

Аэропорту Шереметьево и «Аэрофлоту» поручили ускорить предполетные процедуры

РИА «Новости»
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Авиакомпании «Аэрофлот» и аэропорту Шереметьево поручили проработать меры для ускорения предполетных процедур. Указание дал Минтранс, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и „Аэрофлоту“ в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров прохождение предполетных процедур», - сказано в сообщении.

В Минтрансе отметили, что Шереметьево в плановом режиме обеспечивает полетную программу, количество стоек для регистрации на рейс достаточно.

В Шереметьево с 1 июня возобновил работу международный терминал D. Также в аэропорту открылся паркинг на 3,1 тысячи мест.

Минтранс РФ Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании
13 июля 2024, 23:55
Чиновникам предоставят льготную ипотеку
РИА «Новости»
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В России проведут эксперимент по обеспечению жильем госслужащих по льготной ипотеке. Постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Программу запустят 15 июля 2024 года в ограниченном формате: на первом этапе квартиры предоставят 90 чиновникам. Их возраст должен быть не более 35 лет, а стаж работы составлять от года. К проекту смогут присоединиться ветераны специальной военной операции, перешедшие на гражданскую службу.

Правительство будет погашать ипотеку госслужащих из средств федерального бюджета - оно возьмет на себя выплату первоначального взноса и основного долга. А проценты частично будет платить чиновник. Эксперимент продлится до 2027 года, после чего возможно его расширение.

Ране в пресс-службе Министерства финансов России сообщили , что программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года.

Россия Чиновники Ипотека
13 июля 2024, 19:11
Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил работу
Pxhere
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Завод «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) по производству виски и рома, национализированный у ГК «Ариант», объявил о приостановке работы. Об этом сообщил РБК.

Предприятие не получило необходимого финансирования из-за действия мер, наложенных судом Челябинской области в рамках национализации активов. Завод не смог воспользоваться кредитом.

Приостановка работы стала временной мерой, сообщили в ЦПИ. Производство снова запустят в октябре этого года.

Предприятие выпускает ром, игристые напитки, виски.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике с 2023 года национализировали украинские активы на сумму более 2,1 миллиарда рублей.

Завод «Центр пищевой индустрии - Ариант» (ЦПИ) по производству виски и рома, национализированный у ГК «Ариант», объявил о приостановке работы. Об этом сообщил РБК.

Алкоголь Работа Заводы
13 июля 2024, 15:57
Мошенники объявили многомиллионный сбор на «лечение» Отара Кушанашвили
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Аферисты начали сбор четырех миллионов рублей якобы на лечение телеведущего Отара Кушанашвили, который борется с раком. Об этом Telegram-каналу Shot сообщили родственники журналиста.

Сестра Кушанашвили уточнила изданию, что мошенники под видом супруги, дочери и ее самой звонят разным людям. Они убеждают их материально помочь с лечением журналиста, призывают поучаствовать в экстренном сборе четырех миллионов рублей.

Она отметила, что как минимум четверо знакомых уже попались на уловки преступников. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов также едва не поверил злоумышленникам.

Семья шоумена не собирает деньги на лечение и намерена обратиться в полицию с просьбой найти мошенников.

По данным Shot, специалисты онкоцентра имени Блохина разрешили Кушанашвили несколько недель пожить дома, чтобы в спокойной обстановке подготовиться к предстоящему курсу химиотерапии и операциям.

Ранее, находясь в больнице, журналист Отар Кушанашвили записал видео, в котором рассказал о поддержке певицы Аллы Пугачевой и других артистов. По словам шоумена, артистка регулярно звонит ему и желает выздоровления.

Мошенничество Онкология Отар Кушанашвили
13 июля 2024, 15:10
Грозы и залповый ливень. Москвичей предупредили о воскресной непогоде
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Неустойчивость в атмосфере станет причиной непогоды в Москве с 14 по 16 июля. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Это новые дожди, местами ливневого характера, пройдут залповые с грозами. С воскресенья по вторник будет сохраняться нестабильность в атмосфере, неустойчивость в атмосфере, в результате которой могут развиваться кучево-дождевые облака. Ну и, соответственно, местами будет проливаться дождь», - объяснил эксперт.

Суммарно за трое суток выпадет около 20 миллиметров осадков - это не так много, отметил синоптик.

«Хотя единовременно при ливнях может выпадать до 10 миллиметров где-то в течение полудня», - добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что температура воздуха в столице по-прежнему останется высокой, несмотря на ливни.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве

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