Аэропорту Шереметьево и «Аэрофлоту» поручили ускорить предполетные процедуры
Авиакомпании «Аэрофлот» и аэропорту Шереметьево поручили проработать меры для ускорения предполетных процедур. Указание дал Минтранс, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
«Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и „Аэрофлоту“ в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров прохождение предполетных процедур», - сказано в сообщении.
В Минтрансе отметили, что Шереметьево в плановом режиме обеспечивает полетную программу, количество стоек для регистрации на рейс достаточно.
В Шереметьево с 1 июня возобновил работу международный терминал D. Также в аэропорту открылся паркинг на 3,1 тысячи мест.