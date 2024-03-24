24 марта 2024, 11:45

Аэропорт Жуковский сохранил усиленный режим работы служб безопасности

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В аэропорте «Жуковский» сохраняется усиленный режим работы служб безопасности. Об этом РИА «Новости» рассказали в его пресс-службе.

«Инцидентов не зарегистрировано. Работа аэропорта осуществляется штатно», - добавил собеседник агентства.

Руководство аэропорта Домодедово ранее предупредило пассажиров об усилении мер безопасности после теракта в Crocus City Hall. Расписание рейсов сохранилось, но досмотр может занять больше времени, чем обычно.

Меры безопасности во всех аэропортах Москвы ужесточили вечером 22 марта, после теракта в Красногорске. В пресс-службе аэропорта Жуковский ближе к ночи сообщали о введении повышенного уровня безопасности. Рейсы обслуживались в штатном режиме, однако пассажиров предупредили о том, что прохождение предполетного досмотра может затянуться из-за «осуществляемого комплекса мероприятий».

Минтранс также призывал тех, кто планировал поездки, прибывать на вокзалы и аэропорты заблаговременно.

Аэропорт Домодедово Самолеты Жуковский Москва Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:25
Моргенштерн перевел миллион рублей семье спасшего сотню людей в Crocus City Hall парня
РИА «Новости»
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Рэпер Моргенштерн* отправил миллион рублей семье 15-летнего Ислама Халилова, который спас около сотни людей в Crocus City Hall благодаря своим грамотным действиям. Об этом «360» сообщила его мама Айпери.

«Да, это правда. Вчера Моргенштерн* перевел миллион рублей. У нас кредиты есть, долги закроем. Ислам - герой», - сказала она.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Ислам Халилов работал в гардеробе в здании, после атаки террористов он действовал по инструкции и вывел из здания порядка сотни человек. Его родители отмечали, что Ислам очень похож на своего деда, который во времена ВОВ воевал с фашистами.

Ранее стало известно, что Халилов получил медаль «За заслуги» от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина.

*признан иностранным агентом на территории России

Моргенштерн Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:11
Более 5 тысяч человек в столичном регионе сдали кровь для пострадавших в теракте
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В столичном регионе продолжается сдача крови для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. По данным Федерального медико-биологического агентства, уже более пяти тысяч человек стали донорами в Москве и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА.

Только 23 марта Центр крови ФМБА России принял 1023 доноров. По данным Минздрава Московской области, утром в воскресенье, 24 марта, более 450 человек пришли сдавать кровь для пострадавших.

Теракт произошел 22 марта в концертном зале в Красногорске. В здание ворвались вооруженные люди и стали палить из оружия по зрителям. В результате погибли 133 человека, пострадали 154 человека.

Камеры видеонаблюдения, установленные в развлекательном комплексе, помогли силовикам оперативно разыскать и задержать подозреваемых.

По предварительным данным, сегодня Басманный суд начнет рассматривать дело о теракте.

Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 11:53
«Верх бесчеловечности». Русская старообрядческая церковь — о теракте в Красногорске
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Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий принес соболезнования близким погибших после теракта в Красногорске. Его обращение опубликовали на сайте РПСЦ.

«Стрельба в беззащитных людей - это верх бесчеловечности. Уверен, что каждый христианин, сострадая ближнему, в эти минуты скорбит вместе с родными и близкими погибших и молитвенно сопереживает болящим», - сказал он.

Страшная трагедия произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные боевики ворвались в Crocus City Hall и приняли в упор расстреливать невинных людей. В результате теракта погибли более 130 человек , свыше 150 пострадали.

Ранее очевидица произошедшего рассказала «360» жуткие подробности: после обстрела холл здания был завален трупами. Тела убитых были повсюду: над диванах, под буфетными столиками.

По делу о теракте задержали 11 человек.

Президент Владимир Путин пообещал покарать всех исполнителей , организаторов и заказчиков преступления.

Красногорск Стрельба Преступления Концерты Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 11:32
Схожесть между терактом в Crocus City Hall и бомбардировками Белграда заметили в ОНФ
Global Look Press
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В террористическом акте в Crocus City Hall и бомбардировках Белграда военными НАТО есть схожий почерк. Об этом на мероприятии в память 25-й годовщины начала бомбардировок Югославии со стороны НАТО заявил глава исполнительного комитета «Народного фронта» Михаил Кузнецов, его слова привело РИА «Новости».

«Мы вместе с нашим братским народом Сербии. В Росси сегодня также день траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. Символично, что сегодня два братских народа вместе. Расследование еще не завершилось, но тут знакомый почерк - борьба ценой жизни мирных людей с суверенными государствами», - сказал он.

Кузнецов отметил, что события 25-летней давности в Белграде не забудут, как и жертвы теракта в Crocus City Hall, а также погибших мирных жителей Белгорода и Донецка.

«Сделаем все для того, чтобы происходящее на Украине завершилась так, чтобы странам НАТО стало неповадно наводить свои порядки на чужой земле», - подчеркнул глава исполкома ОНФ.

Ранее стало известно, что число пострадавших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 154.

Сербия НАТО Стрельба в Crocus City Hall

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