Аэропорт Внуково ограничил прием и вылет самолетов

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По данным издания, план «Ковер» ввели и на аэродромах в Кубинке и Ермолине. Сейчас они также закрыты на вылет и прилет.

Пилотам самолетов порекомендовали садиться в других воздушных гаванях. По информации Telegram-канала Baza , вылет рейсов из Внуково задерживается до 12:30.

Ранее около 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за морозов.