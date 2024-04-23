Аэропорт Минеральных Вод приостановил вылеты из-за дефекта ВВП

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«Двадцать третьего апреля в ходе планового осмотра взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Минеральные Воды был обнаружен дефект», - указали в пресс-службе крупнейшего аэропорта Северного Кавказа.

Специалисты занимаются устранением проблемы. Работы планируют завершить к 16:00 по московскому времени.

Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в Telegram-канале уточнил, что информация о повреждении взлетно-посадочной полосы поступила около 13:00 «Обнаружено повреждение целостности деформационных швов и незначительное нарушение целостности плит ВПП», - уточнил он.

По его словам, на место сразу прибыли аварийные службы и приступили к устранению проблемы. Он отметил, что повреждение возникло по техническим причинам и «в связи с длительным сроком эксплуатации конструкций». Задержаны вылеты нескольких рейсов. Прибывающие самолеты перенаправят на резервные аэродромы. Ожидающих пассажиров обеспечат всем необходимым.

Сергиенко призвал не реагировать на негатив и возможные провокации, доверяя только официальным и проверенным источникам информации. Ситуация находится на контроле, резюмировал он.