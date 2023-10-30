Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Прием и отправка самолетов возобновилась с 14:00. Однако рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направлять в другие города России.

Пассажиров попросили уточнять актуальные данные о рейсах в Махачкалу и из нее в аэропорту и авиакомпаниях.

Ранее Росавиация анонсировала возобновление работы аэропорта в ночь на 31 октября. Уточнялось, что это произойдет только после проверки аэродрома и прилегающей к нему территории правоохранителями. При этом ведомство констатировало, что обстановка в аэропорту стабилизировалась. А до этого сообщалось, что воздушная гавань может прекратить работу на целую неделю.

После массовых беспорядков, которые устроили дагестанцы накануне в связи с прибытием самолета из Тель-Авива, задержали уже 60 человек.

Расследуется уголовное дело.