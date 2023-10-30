30 октября 2023, 14:38

Аэропорт Махачкалы возобновил работу

пресс-служба Росавиации
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Аэропорт в Махачкале, прекративший отправлять и принимать самолеты накануне вечером из-за массовых беспорядков, уже возобновил полноценную работу. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Прием и отправка самолетов возобновилась с 14:00. Однако рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направлять в другие города России.

Пассажиров попросили уточнять актуальные данные о рейсах в Махачкалу и из нее в аэропорту и авиакомпаниях.

Ранее Росавиация анонсировала возобновление работы аэропорта в ночь на 31 октября. Уточнялось, что это произойдет только после проверки аэродрома и прилегающей к нему территории правоохранителями. При этом ведомство констатировало, что обстановка в аэропорту стабилизировалась. А до этого сообщалось, что воздушная гавань может прекратить работу на целую неделю.

После массовых беспорядков, которые устроили дагестанцы накануне в связи с прибытием самолета из Тель-Авива, задержали уже 60 человек.

Расследуется уголовное дело.

Авиация Дагестан Самолеты Беспорядки
30 октября 2023, 16:00
Умер известный пианист Тигран Алиханов
Freepik
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Известный пианист, бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов ушел из жизни. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность, сообщил Telegram-канал Shot.

Тело музыканта нашла его дочь в квартире на Космодамианской набережной. Мужчина скончался в возрасте 80 лет. Дату и место прощания с Алихановым пока не объявляли.

В 1966 году пианист окончил Московскую консерваторию, с июня 2005-го по февраль 2009-го он был ректором этого учебного заведения. Алиханов отдал педагогической деятельности более 40 лет. Среди его учеников - Павел Нерсесьян, Юрий Мартынов и Ксения Башмет.

Утром 27 октября стало известно о смерти польской джазовой певицы Кристины Дурис. Она ушла из жизни в 38 лет от внезапной остановки сердца, которая привела к гипоксии мозга.

Россия Музыка
30 октября 2023, 15:49
Сергунина рассказала, как посетить культурные события Москвы за городские баллы
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала года в обмен на городские баллы москвичи получили свыше 14 тысяч билетов в культурные учреждения. Самыми востребованными из них оказались музеи, зоопарки, театры, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Москвичам предлагается выбрать из более чем 190 разнообразных поощрений. Это товары для дома, полезные сувениры, скидки на покупки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты на мероприятия и другие варианты», - отметила она.

Сергунина отметила, что баллы можно получить за участие в таких городских проектах, как «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом», «Город заданий» и «Помощник Москвы».

Также, по ее словам, москвичи могут посетить Ленком, театр на Таганке и многие другие культурные заведения. Также баллы можно обменять на поход в такие музеи, как Дарвинский, «Коломенское», усадьба Кусково и так далее.

Ранее Сергунина анонсировала, что в Москве пройдет традиционная культурная акция под названием «Ночь искусств».

Музеи Театры Москва 2023
30 октября 2023, 15:47
Полиция начала проверку в сортировочном центре Wildberries в Подмосковье
РИА «Новости»
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Полиция проводит проверку документов в сортировочном центре (СЦ) Wildberries «Белая дача» в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Сегодня на складе Wildberries в СЦ „Белая дача“ сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада», - отметили в Wildberries.

Из-за проверки на некоторых участках логистического центра могут образоваться перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries уточнило, что помогает правоохранителям.

В пресс-службе маркетплейса добавили, что делают все возможное, чтобы возобновить стандартный режим работы склада. Клиентов и партнеров попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Что именно послужило причиной для проверки, в пресс-службе не уточнили. В середине октября стало известно, что Генпрокуратура выяснит, насколько законно решение Wildberries о введении комиссии в 3% за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Однако сразу после этого представители маркетплейса сообщили, что откажутся от идеи о взимании дополнительных денег за использование этих международных платежных систем.

Полиция Маркетплейсы
30 октября 2023, 15:09
Полиция взяла под охрану синагогу в Махачкале
Pxhere
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Полицейские в Махачкале взяли под охрану городскую синагогу. Об этом РИА «Новости» рассказал раввин Рами Давыдов.

По его словам, дополнительных мер безопасности не требуется. Он добавил, что после обострения конфликта между Палестиной и Израилем верующие иудеи начали бояться возможных нападений. Из-за этого синагогу в Махачкале решили закрыть.

«Надеюсь, что полиция не позволит ворваться и разрушить синагогу. Еще муфтият выпустил обращение - надеюсь, это поможет», - сказал собеседник агентства.

Накануне, 29 октября, в махачкалинском аэропорту начались беспорядки из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу.

Ущерб, нанесенный аэропорту Махачкалы в результате массовых беспорядков, составил не более 10 миллионов рублей. Повреждены оборудование и объекты инфраструктуры воздушной гавани. Более 20 человек получили травмы , в больницах остаются пять пациентов, двое - в тяжелом состоянии.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы во многом являются результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие. Выяснилось, что в соцсетях демонстрантов заранее призывали устроить протесты. Президент России Владимир Путин сегодня проведет очное совещание по следам событий в Махачкале. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже взял на свой контроль расследование дела о протестах.

Дагестан Протесты Полиция

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