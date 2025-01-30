Аэропорт Домодедово оказался под иностранным контролем

Новые исследования показали, что уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось. Последствия изменения климата уже дали знать о себе в виде разрушительного наводнения в Испании. О том, как скоро произойдет глобальный потоп — в материале 360.ru.

Наводнение в Валенсии Пугающие кадры из Испании разлетелись по интернету осенью 2024 года. Все началось в октябре, когда на юго-восток страны обрушились сильные ливни. Штормы сконцентрировались над бассейнами рек Магро, Турия и Пойо, вызвав потоки грязной воды , которые превратили улицы в реки, разрушили дома и смыли мосты и машины.

Баддур объяснил, что каждый градус потепления приведет к тому, что воздух насытится 7% дополнительного водяного пара. Это повысит угрозу разрушительных ливней и потопов.

Аналогичное явление в 2023 году вызвало шторм Даниэль, который поразил Грецию и Ливию. В сентябре прошлого года рекордные дожди прошли также в Центральной Европе.

Когда произойдет всемирный потоп? Повышение глобальной температуры на полтора градуса выше доиндустриальных средних значений вызовет повышение уровня моря и усиление штормов, пришла к выводу Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC).

Специалисты предупредили в своем докладе , что экстремальные погодные явления начнут происходить быстрее, чем ожидалось, и станут более интенсивными, частыми и менее прогнозируемыми. В зону риска попадут девять стран, где пострадают 50 миллионов человек. По оценке специалистов, дестабилизирующие климатические события могут начать влиять на мировое общество уже в 2040 году.

К ноябрю красный уровень тревоги действовал в провинции Уэльва на юго-западе страны. В аэропорту Хереса за сутки выпало рекордное количество осадков - 114,8 миллиметра.

Власти направили в зону бедствия 12 тысяч солдат и полицейских. Устранение последствий наводнений продолжалось вплоть до декабря. Погибли около 230 человек.

Почему города уходят под воду? Экстремальные осадки выпали из-за изолированной депрессии на высоких уровнях. Это явление возникло под действием штормовых систем, которые образовались при столкновении холодного фронта с теплыми влажными воздушными массами.

С тем, что мир пойдет под воду через 15 лет, согласились и другие климатологи.

РЕН ТВ сообщил, что произойдет не просто великое наводнение - потопы станут обыденностью. Причем первые предвестники уже пришли в Сахару - из-за климатических изменений и исчезновения растительности вода размыла прибрежную территорию к северу от пустыни, в районе Туниса.

«Если нет растительности, нет этих корней, то земля остается незащищенной и становится подверженной размыву. Возникает такой грязекаменный поток - особенно это характерно для горных районов, где как раз [находится] Тамерза», - объяснил кандидат географических наук Алексей Сазонов.

Организация ученых и журналистов Climate Central выпустила чуть более оптимистичный, но все равно пугающий прогноз. По ее подсчетам, повышение уровня моря вызовет небывалые наводнения к 2050 году и сотрет с лица Земли некоторые крупнейшие прибрежные города, например, Хошимин, Бангкок и Мумбаи.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что больше всего пострадала Валенсия, где во многих местах выпало более 300 литров осадков на квадратный метр. Десятки тысяч человек остались без электричества, а судя по снимкам из космоса , вода затопила около 15 633 гектаров земли.