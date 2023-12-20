Аэронавигацию в аэропорту Волгограда ограничили
В аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию. Об этом «360» сообщила представитель пресс-службы волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова.
«На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», - отметила она.
Что послужило причиной ограничения аэронавигации, неизвестно. В аэропорт Волгограда направлялся рейс DP6965 лоукостера «Победа» из Москвы. Однако из-за ограничений командир самолета принял решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова.
«Рейс S72141 авиакомпании Сибирь так же прибудет из Москвы с задержкой», - уточнила Голодова.
Ожидаемое время посадки воздушного судна - 13:40, добавили в пресс-службе аэропорта Волгограда.
Накануне план «Ковер» вводили для трех воздушных гаваней столичного региона. Во вторник, 19 декабря, временно закрывали воздушное пространство аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский. Из-за этого вылеты 38 самолетов задержались.