23 мая 2024, 08:44

«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска на Хайнань

РИА «Новости»
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«Аэрофлот» с 29 июня откроет продажу билетов из Красноярска на китайский курорт Хайнань, рейсы выполнит перевозчик «Россия». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«„Аэрофлот“ начинает продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Санью. Полеты на популярный курорт в Китае с 29 июня выполнит авиакомпания „Россия“», - заявили в компании.

В пресс-службе перевозчика отметили, что наряду с Харбином и Пекином Санья станет третьим пунктом в Китае, в который группа «Аэрофлот» летает из Красноярска. Общая маршрутная сеть перевозчика в летнем расписании составляет 32 направления из сибирского хаба.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запрос отечественным авиакомпаниям, среди которых «Аэрофлот», с просьбой дать разъяснение росту цен на своих рейсах. Ведомство установило, что на отдельных маршрутах цена билетов не соответствует принципам ценообразования.

Аэрофлот Россия Авиакомпании Китай
23 мая 2024, 08:20
Два санатория в Сочи приняли первых пострадавших при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Два санатория в Сочи приняли первых пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации города.

По словам собеседницы агентства, с 15 по 25 мая в санаториях «Светлана» и «Зеленая роща» безвозмездно отдыхают и проходят санаторно-курортное лечение две семьи, всего восемь человек.

«Детям предоставлены билеты на посещение парка „Ривьера“», - добавила она.

Санатории «Светлана» и «Зеленая роща» построили в советское время. Это крупные здания с собственной территорией, пляжами и зонами с реликтовыми растениями. У объектов есть своя медицинская и спортивная инфраструктура. В «Светлане» недавно возвели бассейн в 300 квадратных метров.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед началом выступления группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные преступники. Они начали стрелять по людям и устроили поджог. Жертвами атаки, по последним данным, стали 145 человек.

По делу «Крокуса» задержали 12 человек. Расследование продолжается.

Сочи Теракт в «Крокусе»
23 мая 2024, 07:23
Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах
Пресс-служба Кремля
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Российский президент Владимир Путин пожелал удачи на предстоящих выборах главе Липецкой области Игорю Артамонову. Об этом он сказал во время рабочей встречи в рамках видеоконференции.

Глава государства напомнил ему о важности напрямую работать с людьми, особенно в предвыборный период, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я хочу пожелать вам успеха, Игорь Георгиевич. Ну, надеюсь. Вы опытный человек, с людьми необходимо работать напрямую. Вы знаете про это. Особенно в предвыборный период. Желаю вам удачи, вперед», - сказал президент.

Ранее Путин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Губернатор рассказал Путину про социально-экономическую обстановку в регионе и выразил надежду, что их следующая встреча состоится уже в Грозном.

Кремль Владимир Путин
23 мая 2024, 05:15
В России предложили платить женщинам за рождение детей до 25 лет
Freepik
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Группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект о выплате молодым матерям единовременного пособия за рождение каждого ребенка, пока им не исполнится 25 лет. Его размер по задумке авторов составит 200 тысяч рублей.

Материальное положение молодых мам не будет иметь значения, говорится в пояснительной записке законопроекта, уточнил ТАСС. Авторы документа отметили, что в стране значительно снизилась рождаемость за последние 10 лет. Это может спровоцировать демографическую катастрофу.

«Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом», - заявили депутаты.

Практически 40% россиянок не хотят рожать детей из-за финансовых проблем и плохих жилищных условий. Такое пособие может помочь молодым или студенческим семьям обеспечить ребенка и кормящую мать всем необходимым после родов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о возложении на органы опеки выплаты алиментов , если недобросовестный родитель отказался их платить.

Дети Роддома Законы Госдума РФ Депутаты Деньги
23 мая 2024, 04:14
Детские соревнования включили в регату имени Игоря Ченцова на ПМЭФ-2024
Unsplash
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Детские соревнования по парусному спорту пройдут в рамках Регаты имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова. Ее включили в программу Спортивных игр ПМЭФ-2024.

Юные яхтсмены в возрасте от семи до 13 лет выйдут на старт командных эстафет на воде в Международный день защиты детей, 1 июня, сообщили на сайте Фонда Росконгресс.

«Укреплять силу традиций и поддерживать связь поколений - вот одна из главных задач регаты имени Игоря Ченцова и всей серии, посвященной памяти выдающихся людей в парусном спорте», - заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Юные участники будут соревноваться на швертботах «Оптимист» и досках SUP. На берегу детям организовали конкурсную программу. Также они встретятся с лидерами российской сборной по парусному спорту и яхтсменами из Белоруссии, Сербии и Германии.

Звездные спортмены будут участвовать в первом этапе серии Tenzor International Cup 2024. Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня в подмосковном клубе Tenzor Sailing Club. Программу игр разместили на сайте ПМЭФ-2024.

Ранее стало известно, что в первой декаде июня на полях ПМЭФ-2024 пройдет VIII Форум Креативного Бизнеса.

Спортсмены Дети ПМЭФ-2024

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