«Аэрофлот» поменял расписание рейсов из-за антиизраильских протестов в Махачкале

Из Грозного запустили специальные автобусы, которые доставят пассажиров до Махачкалы. Кроме того, клиенты «Аэрофлота», которые столкнулись с изменениями в рейсах, могут потребовать вернуть деньги за поездку или выбрать новые билеты на другую дату до 20 декабря 2023 года.

«Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами», - отметили в пресс-службе.

Аэропорт в Махачкале закрыли в связи с антиизраильскими протестами. Жители Дагестана попытались штурмовать здание из-за рейса из Тель-Авива. Протестующие с флагами Палестины снесли забор и перекрыли взлетно-посадочную полосу, чтобы не выпустить из самолета пассажиров, которые прилетели из Израиля. Правоохранители задержали более 60 человек.