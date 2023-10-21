«Аэрофлот» аннулировал около 500 билетов, купленных с огромной скидкой

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Компания «Аэрофлот» аннулировала около 500 авиабилетов Екатеринбург - Пхукет, приобретенных покупателями с огромными скидками. Как рассказал Telegram-канал Shot , в компании объяснили это техническим сбоем на сайте.

Два дня назад, 19-го октября, билеты из стоили вместо 120 тысяч рублей - около 10-15 тысяч. Основные даты рейсов намечались на ноябрь, январь и февраль. Пассажиры купили прямые рейсы, выбрали место, но радоваться долго не пришлось. Сегодня покупателям прислали письма с извинениями и сообщили об аннулировании билетов. Денежные средства пообещали оперативно вернуть.

Также людям предложили скидки 30% на билеты в качестве компенсации и 5000 миль в подарок. Новые условия не устроили многих пассажиров, несколько сотен из них намерены обратиться в суд.

В конце сентября стало известно о массированной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo, которая работала с авиакомпаниями «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Red Wings. Как сообщили специалисты, хакеры действовали за рубежом.