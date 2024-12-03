03 декабря 2024, 10:16

«Аэроэкспресс» объявил о повышении цен на поезда до Домодедово и Шереметьево

РИА «Новости»
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Пресс-служба компании «Аэроэкспресс» объявила о повышении стоимости билетов в экспресс-автобусах и поездах, следующих по маршрутам до аэропортов Шереметьево и Домодедово в Москве. Новые тарифы начнут действовать с 3 декабря.

Стоимость билета на поезд по тарифу «Стандарт» составит 650 рублей. Тарифы «Бизнес», «Бизнес Туда - Обратно» и «Стандарт Туда - Обратно», также проиндексируют.

Разовая поездка до аэропорта на экспресс-автобусе стоит 400 рублей, а за билеты «туда-обратно» придется выложить 700 рублей. Для пассажиров сохранят различные предложения, которые помогут им экономить до 80%.

В компании подчеркнули, что «Аэроэкспресс» в условиях роста цен и инфляции стремится сохранять доступность транспорта для пассажиров. В пресс-службе подчеркнули, что стоимость проезда с 2014 по 2024 годы неминуемо увеличивалась, но в 1,5 раза меньше роста индекса потребительских цен.

Аэропорт Домодедово Автобусы Аэропорт Шереметьево Поезда Москва
02 декабря 2024, 22:58
Земли члена банды Цапков продадут за 2,5 млрд рублей
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Участки земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза выставили на торги. Их стартовая стоимость составляет более 2,5 миллиарда рублей, данные об этом появились на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В состав лота вошли 94 объекта осужденного, включая сельскохозяйственные участки в поселке Садовый на Кубани. Общая площадь земель варьируется от 60 тысяч до более чем миллиона квадратных метров. На многие из них правоохранители наложили арест.

Активы предварительно оцениваются в 2,52 миллиарда рублей и вмещают стопроцентную долю компании ООО «Опытно-производственное хозяйство „Слава Кубани“». Аукцион назначили на 16 января 2025 года. Задаток составляет 20% от начальной цены.

Банда Сергея Цапка причастна к убийству 12 человек в станице Кущевская, которое произошло 4 ноября 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории страны.

Осенью 2018 года в СМИ опубликовали фотографии из колонии, где отбывал наказание член кущевской банды Вячеслав Цеповяз. Выяснилось, что заключенный устраивал застолья с крабами и икрой.

Заключенные Уголовное дело Убийства Аукционы Преступления Аресты
02 декабря 2024, 19:17
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
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Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, общее число жалоб от россиян составило 1,4 тысячи. Это следует из данных портала Downdetector.

Исходя из информации сервиса, половина пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. Почти четверть из них столкнулись с проблемой в получении оповещений и работы Telegram. Также наблюдается сбой в работе личного кабинета.

Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Ленинградской, Нижегородской и Московской областей и Краснодарского края.

Ранее масштабный сбой в Telegram произошел 14 ноября. Пользователи жаловались, что перестали получать сообщения и не загружались картинки.

Похожая ситуация наблюдалась 16 октября с сайтами МВД и ГИБДД. Некоторое время они не загружались для пользования.

Мессенджеры Санкт-Петербург Telegram Работа Москва
02 декабря 2024, 18:51
Путин заявил о низком уровне безработицы в России
РИА «Новости»
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Безработица в России фактически отсутствует. Сейчас в стране наблюдается проблема нехватки рабочих рук, заявил президент Владимир Путин на на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

«Я много раз говорил, у нас минимальная безработица, ее фактически нет… Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», - отметил глава государства.

По словам Путина, решить проблему с нехваткой кадров в стране поможет внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Россия Работа Владимир Путин
02 декабря 2024, 10:00
«Железная леди». Набиуллину сравнили с экс-премьером Великобритании
РИА «Новости»
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Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер. Глава Банка России  — смелая женщина, у которой «есть своя линия», указал он в беседе с Reuters.

«Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер - такая же „железная леди“, как Набиуллина - активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», - заявил Костин.

Также глава ВТБ отметил, что в 2025 году инфляцию в России удастся снизить до 6,4%. Еще Центробанку придется понизить ключевую ставку, Сейчас она находится на высоком уровне в 21%, но если замедления инфляции не будет, то начнут искать «другие методы» для ее снижения, пояснил он.

Год назад газета Politico назвала Набиуллину победителем в ежегодной номинации «Разрушители». Журналисты отметили, что денежная политика ЦБ не позволила антироссийским ограничениям негативно отразиться на России.

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер. Глава Банка России - смелая женщина, у которой «есть своя линия», указал он в беседе с Reuters.

Великобритания Россия Андрей Костин Центробанк Экономика Инфляция

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