«Аэроэкспресс» объявил о повышении цен на поезда до Домодедово и Шереметьево

Стоимость билета на поезд по тарифу «Стандарт» составит 650 рублей. Тарифы «Бизнес», «Бизнес Туда - Обратно» и «Стандарт Туда - Обратно», также проиндексируют.

Разовая поездка до аэропорта на экспресс-автобусе стоит 400 рублей, а за билеты «туда-обратно» придется выложить 700 рублей. Для пассажиров сохранят различные предложения, которые помогут им экономить до 80%.

В компании подчеркнули, что «Аэроэкспресс» в условиях роста цен и инфляции стремится сохранять доступность транспорта для пассажиров. В пресс-службе подчеркнули, что стоимость проезда с 2014 по 2024 годы неминуемо увеличивалась, но в 1,5 раза меньше роста индекса потребительских цен.