Адвокаты Навального попали за решетку
Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Алексея Навального по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Алексею Липцеру, Игорю Сергунину и Вадиму Кобзеву назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело каждого юриста рассматривалось отдельно, заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству следователя.
Адвокатов обвиняют по части второй статьи 282.1 Уголовного кодекса - «Участие в экстремистском сообществе». Наказание по этой статье может составить от двух до шести лет лишения свободы.
По информации сторонников Навального, обвинения основывается на том, что адвокаты, имея возможность посещать заключенного оппозиционера в колонии, обеспечивали связь между ним и экстремистским сообществом. По версии следствия, это позволило ему продолжать руководить сообществом, планировать и готовить преступления экстремистской направленности.
В пятницу, 13 октября, стало известно, что у адвокатов Навального проходят обыски по делу об участии в экстремистском сообществе.