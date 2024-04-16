Адвокат рассказал, кто займется воспитанием детей Блиновской после ухода мужа на СВО

«В случаях, когда несовершеннолетние дети остаются без присмотра родителей, привлекается орган опеки, который устанавливает временную опеку. Как правило, это ближайшие родственники - бабушки, дедушки, тети», - уточнил он.

Пока Елена или Алексей не вернутся домой, дети смогут находиться у бабушки с дедушкой, добавил Добровинский.

Ранее супруг блогера Елены Блиновской отправился по контракту в зону СВО выполнять боевые задачи. Он уже занялся сборкой дронов и их распределением между подразделениями. Его супруга отбывает наказание в изоляторе за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денег.