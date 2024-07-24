24 июля 2024, 05:44

Адвокат рассказал, кому перейдет Wildberries после развода супругов Бакальчук

РИА «Новости»
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Основатели маркетплейса Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук получат одинаковые доли в компании при разводе, если ранее они не заключили брачный контракт. Об этом заявил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов в беседе с Lenta.ru.

«Если компания Wildberries была создана в период совместного брака четы Бакальчук и между ними отсутствует брачный договор, то по императивным нормам законодательства все имущество, нажитое супругами, является их совместной собственностью», - отметил юрист.

Адвокат объяснил, что если один из супругов попытается переписать имущество на другого человека, то это не поможет сохранить часть собственности.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдеров». Чеченский лидер Рамзан Кадыров поручил ему разобраться в ситуации с объединением маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ Outdoor.

До этого политик встретился с бизнесменом Бакальчуком и тот сообщил ему о «рейдерах», которые пытаются оградить Владислава от супруги Татьяны.

Адвокаты Громкие разводы Маркетплейсы
24 июля 2024, 02:49
Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдеров»
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Без всяких сомнений, все поручения <…> главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на 100%. Мы доведем все до конца», - написал он.

До этого чеченский лидер после встречи с бизнесменом Владиславом Бакальчуком - мужем основательницы Wildberries - поручил Делимханову разобраться в ситуации с объединением маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров назвал случившееся «откровенным и наглым рейдерским захватом».

При этом сама Татьяна Бакальчук не согласилась со словами главы Чечни и заявила о разводе с мужем. Также она отметила, что предварительно согласовала с Владиславом объединение с Russ. Супруг Татьяны рассказал, что она отстранила его от управления компанией.

Чечня Рамзан Кадыров Маркетплейсы
24 июля 2024, 02:27
Муж владелицы Wildberries пожаловался, что его отстранили от управления компанией
РИА «Новости»
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Супруг гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что его отстранили от управления маркетплейсом. Формирование соединенной с Russ компании проводили уже без него. Об этом рассказал сам Бакальчук в беседе с РБК.

«Она меня заблокировала. <…> Они уже обо всем договорились <…> и поставили меня перед фактом», - ответил он на вопрос о своем участии в управлении Wildberries.

По словам мужчины, он идеализировал свою супругу.

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук до этого объяснила, что объединение ее компании и Russ не было рейдерским захватом. По ее словам, все предварительно согласовали с Владиславом и он даже был на презентации новой организации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после ухода жены Владислава из дома «рейдеры» пытались захватить Wildberries. Чеченский лидер поручил депутату ГД Адаму Делимханову разобраться в этом вопросе.

Рамзан Кадыров Маркетплейсы
23 июля 2024, 20:58
Муж Бакальчук заявил, что будет биться за семью и бизнес
РИА «Новости»
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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил РИА «Новости», что будет стараться сохранить свою семью и бизнес. Так предприниматель прокомментировал слухи о рейдерском захвате компании.

«Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления [братьев Левана и Роберта] Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения», - заявил Бокальчук.

Бизнесмен отметил, что не сразу понял, чего хочет Russ, это время «помню как в тумане».

О рейдерском захвате сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дети Семья Отношения Бизнес
23 июля 2024, 19:23
Жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет
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Легендарный жираф Московского зоопарка по кличке Самсон Гамлетович Ленинградов ушел из жизни в возрасте 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Обитателя зоопарка знали все - взрослые и дети, жители Москвы и других городов России.

«Красивый и необычайно величественный - он был любимцем абсолютно у каждого посетителя», - написали представители зоопарка.

Там добавили, что 30 лет для жирафа - это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет. Самсон скончался, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения. Жираф никогда не оставался без внимания. Рядом с ним всегда были зоологи и киперы, которые ухаживали за животным и развлекали его.

В павильонах «Москино» в Новой Москве ранее обнаружили обезьяну. Ее передали в Московский зоопарк.

Животные Зоопарки

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