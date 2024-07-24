Адвокат рассказал, кому перейдет Wildberries после развода супругов Бакальчук

«Если компания Wildberries была создана в период совместного брака четы Бакальчук и между ними отсутствует брачный договор, то по императивным нормам законодательства все имущество, нажитое супругами, является их совместной собственностью», - отметил юрист.

Адвокат объяснил, что если один из супругов попытается переписать имущество на другого человека, то это не поможет сохранить часть собственности.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдеров». Чеченский лидер Рамзан Кадыров поручил ему разобраться в ситуации с объединением маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ Outdoor.

До этого политик встретился с бизнесменом Бакальчуком и тот сообщил ему о «рейдерах», которые пытаются оградить Владислава от супруги Татьяны.