Адвокат рассказал, что изменится с признанием Пугачевой иноагентом
Россияне смогут слушать певицу Аллу Пугачеву в случае, если ее признают иностранным агентом. Дома никто не запретит включать любимую артистку, а вот в эфире радио и телевидения нужно будет сопровождать композицию специальным уведомлением, рассказал «360» адвокат Александр Добровинский.
По словам юриста, изменение статуса исполнительницы будет особенно важно для владельцев бизнеса и радиостанций.
«Если на радио, кафе, ресторане звучит песня исполнителя, который признан иностранным агентом, то она должна предваряться соответствующим сообщением, формат которого утвержден Правительством Российской Федерации», - подчеркнул адвокат.
За несоблюдение правил будет грозить штраф.
Добровинский добавил, что во время домашнего прослушивания россиян никто контролировать не будет.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом. Он выразил надежду, что комиссия «доведет дело до конца».