Адвокат рассказал автомобилистам о новом штрафе с 1 декабря

Список условий, при которых запрещали ездить на автомобиле существовал и ранее в КоАП. Перечень уточнили после постановления правительства, вступившего в силу 1 сентября текущего года. Оно препятствует езде на летних или зимних шинах в противоположное время года.

По словам Мамонова, нужные шины необходимо установить на все колеса. Помимо этого внесли критерии по использованию резины, восстановленной наложением нового протектора. Юрист объяснил, что летом запретят именно шипованные шины. Использование популярных «липучек» в теплый сезон разрешили.

Ранее сайт Neva.Today предупредил водителей, что им следует держаться на безопасном расстоянии от автобусов и фур в период гололедицы. Это поможет избежать вероятной аварии.