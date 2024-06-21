Адвокат передал журналистам заявление Белых после освобождения

В обращении Белых отметил, что чувствует себя нормально, а дальнейшие планы - отдавать приоритет семье, детям и работе.

Также экс-губернатор отметил, что в Кировском областном суде продолжается производство по его делу, в котором он должен принять участие. Общаться с прессой сейчас Белых не собирается.

«Понимаю ваш интерес, тем более, вы знаете, что я всегда открыт для журналистов, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду», - пояснил он.

Также Белых отметил, что сейчас ему предстоит многое узнать, потому что последние восемь лет он был ограничен в информации.

«Все эти годы - без интернета, последние два года - без ТВ, а последние два месяца - еще и без сервиса переписки, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться», - указал он.

В 2016 году Белых задержали с поличным при получении взятки и поместили под арест. Президент России Владимир Путин 28 июля того же года снял чиновника с должности руководителя Кировской области в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы.

«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года и положениями уголовно-исполнительного законодательства Никита Юрьевич был освобожден <…>. Сейчас он находится на свободе , сам подготовил письменное заявление для прессы», - сказал Грохотов.