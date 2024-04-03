Адвокат «Макфы» назвал арест активов на 100 трлн «творчеством пристава»

«Генеральная прокуратура не указывала в своем иске 100 триллионов рублей, там содержатся другие цифры, а не 100 триллионов рублей», - сообщил юрист.

По мнению адвоката, исковые требования прокуратуры являются неким «правовым фэнтези».

В беседе с журналистами РИА «Новости» Хлюстов сказал, что арест на такую сумму можно объяснить невнимательностью пристава или попыткой создать негативное общественное мнение.

В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Под арест попали счета родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.