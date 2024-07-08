Адвокат Евгении Беркович и Светланы Петрийчук заявил об обжаловании приговора

«Девушки совершенно не виновны. Ничего нового в закрытой части не было», - высказалась адвокат.

Подзащитные Карпинской оказались на скамье подсудимых из-за спектакля «Финист - Ясный Сокол», который пропагандирует радикальный терроризм.

Сегодня, 8 июля, 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет осужденным запрещается администрировать интернет-ресурсы.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Режиссер и драматург постановки «Финист - Ясный Сокол» не признают себя виновными. С приговором так же не согласна их адвокат Ксения Карпинская. О намерении обжаловать судебное решение она рассказала журналистам РБК.