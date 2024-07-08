08 июля 2024, 21:09

Адвокат Евгении Беркович и Светланы Петрийчук заявил об обжаловании приговора

РИА «Новости»
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Режиссер и драматург постановки «Финист — Ясный Сокол» не признают себя виновными. С приговором так же не согласна их адвокат Ксения Карпинская. О намерении обжаловать судебное решение она рассказала журналистам РБК.

«Девушки совершенно не виновны. Ничего нового в закрытой части не было», - высказалась адвокат.

Подзащитные Карпинской оказались на скамье подсудимых из-за спектакля «Финист - Ясный Сокол», который пропагандирует радикальный терроризм.

Сегодня, 8 июля, 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет осужденным запрещается администрировать интернет-ресурсы.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Режиссер и драматург постановки «Финист - Ясный Сокол» не признают себя виновными. С приговором так же не согласна их адвокат Ксения Карпинская. О намерении обжаловать судебное решение она рассказала журналистам РБК.

Адвокаты Терроризм Спектакль Евгения Беркович Светлана Петрийчук
08 июля 2024, 20:25
Аниту Цой отметили орденом «За заслуги перед Отечеством»
РИА «Новости»
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Народная артистка России, генеральный директор ООО «Галерея „Мастер“» Анита Цой удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награде президента Владимира Путина разместили на официальном сайте правовой информации.

Цой отметили медалью за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу.

В 2001 году певица создала благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита». Цой занимает должность гендиректора организации «Галерея „Мастер“». Компания проводит культурные события и мероприятия, а также представляет площадку для выставок художников и дизайнеров.

Награду также получил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. Президент Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Народная артистка России, генеральный директор ООО «Галерея „Мастер“» Анита Цой удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награде президента Владимира Путина разместили на официальном сайте правовой информации.

Награды Владимир Путин Анита Цой
08 июля 2024, 20:05
Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма
РИА «Новости»
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Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* получили сроки по делу об оправдании терроризма в театральной постановке «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся в зале суда.

«Суд <…> назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима», - следует из приговора.

Беркович* и Петрийчук* признали виновными по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичное оправдание терроризма с использованием интернета». Обеим осужденным в течение трех лет запрещено администрировать и курировать сайты.

Режиссера Евгению Беркович* арестовали в мае прошлого года. За свою скандальную постановку она получила премию «Золотая маска».

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* получили сроки по делу об оправдании терроризма в театральной постановке «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщил корреспондент ТАСС , находящийся в зале суда.

Уголовное дело Терроризм Режиссер Дело Беркович и Петрийчук Евгения Беркович Светлана Петрийчук
08 июля 2024, 19:50
Мусульманкам Северной Осетии рекомендовали отказаться от ношения никабов
Unsplash
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В Северной Осетии мусульманкам порекомендовали отказаться от ношения никаба. Об этом сообщил ТАСС заместитель муфтия республики Ибрагим Дзагуров.

Он сослался на постановление Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) по запрету ношения этого вида одежды.

«Мы также рекомендуем придерживаться этого решения в республике Северная Осетия», - подчеркнул Дзагуров.

По мнению КЦМСК, ношение никаба может стать причиной межнациональных конфликтов в современной России. Ранее в Республике Дагестан и Карачаево-Черкессии ввели запрет на ношение никаба.

Требования о запрете ношения никаба - длинной одежды, которая закрывает все тело и лицо женшины, исключая глаза - начали появляться после террористической атаки в Дагестане 23 июня 2024 года.

Одежда Ислам
08 июля 2024, 19:46
Светская Москва собралась на Пушкинском балу в Гостином дворе
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30 июня в Гостином дворе с блеском прошел Пушкинский бал. Москвичи и гости столицы перенеслись в атмосферу бала 1899 года, который был проведен в честь столетия со дня рождения поэта. В программе бала — презентация уникальных артефактов пушкинской эпохи, дефиле исторических костюмов и, конечно же, вальс, кадриль и мазурка.

«2024 год объявлен Указом президента России годом празднования 225-летия Александра Пушкина в знак признательности за его вклад в формирование современного русского языка. Проведя Пушкинский бал, Корпорация „Синергия“ внесла свой вклад в поддержание исторического наследия России. Еще один смысл, который мы вкладываем в это событие - это своего рода возврат к истокам, поиск опор, в том числе в нашей культуре», - отметил Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия».

За пару дней до события о бале начала говорить вся Москва, в итоге светская явка превысила все ожидания. Ведущими бала стали актеры Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева. Во время благотворительного аукциона гости бала получили возможность станцевать с солистками Большого театра - прекрасными Кристиной Кретовой и Анитой Пудиковой.

Москва

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